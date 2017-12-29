Грузинская валюта опять падает в цене

Тбилиси, , 15:01 — REGNUM Грузинская национальная валюта — лари в конце уходящего года опять начала падать в цене. По данным Национального банка Грузии, официальный обменный курс лари на 29 декабря составил $1 — 2,6131 лари, что на 0,0255 процентных пункта ниже показателя предыдущего дня. Причем, лари обесценился по отношению и ко всем остальным иностранным валютам. Негативный процесс возобновился 26 декабря, и за минувшие дни доллар в Грузии подорожал с 2,5342 лари до 2,6131 лари.

В создавшейся ситуации приближенные к властям эксперты ищут оправдания в общей экономической ситуации, сезонных и иных факторах. Воздерживаются от оценок относительно независимые аналитики. И резкие заявления и оценки делают лишь оппозиционные политики.

По мнению председателя фракции «Национальное движение» парламента Грузии Романа Гоциридзе, обесценивание лари вызвали расходы, произведенные правительством из бюджета за последние несколько дней.

«За три последних дня из бюджета было израсходовано 390 миллиона лари, в то время как доходы составили лишь 227 миллионов лари. А за оставшиеся дни предстоит потратить еще полмиллиарда лари. И после этого наше правительство утверждает, что бюджетные расходы на курс лари не влияют?!» — заявил Роман Гоциридзе.

Итогом неправильной экономической политики правительства считает нестабильность национальной валюты и бывший соратник Гоциридзе, ныне один из лидеров «Европейской Грузии» Зураб Чиаберашвили.

«Виной протекающим процессам является экономическая политика правительства и неправильно составленный бюджет, который направлен на обеспечение благосостояния нынешней власти», — подчеркнул политик.

В преддверии Нового года население Грузии уже получило ряд «шоковых ударов»: повысились тарифы вначале на свет, затем — на воду. Дорожает доллар, а это автоматически приведет к повышению цен на товары первой необходимости, прежде всего на продовольствие. Ранее, в июле, в Грузии «незаметно» увеличился тариф на природный газ. Этот факт также первой заметила оппозиция. В создавшейся ситуации правительство Грузии роста пенсий или социальных пособий населению не обещает, так как в бюджете на будущий год соответствующие суммы не предусмотрены.

Представители оппозиции советуют властям пересмотреть собственные раздутые, по их оценке, бюрократические расходы, произвести их оптимизацию и направить эти суммы как на повышение пенсий и пособий, так и на поддержку малого и среднего бизнеса.

«Развитие бизнеса будет способствовать созданию новых рабочих мест и оздоровлению экономики, обеспечит приток инвестиций и повысит экономический рост», — заявил Чиаберашвили.