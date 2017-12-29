Президент РФ подписал закон об использовании госинформсистем

Москва, , 15:13 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон об использовании госинформсистем на государственной гражданской службе, сообщает 29 декабря сайт Кремля.

Данный нормативный акт вносит изменения в ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и некоторые другие федеральные законы.

Сообщается, что в соответствии с новым законом в целях информационного обеспечения государственных служащих будет использоваться информационная система в области госслужбы (ГИС).

Закон предусматривает, что порядок использования информационной системы будет устанавливаться правительством РФ, а особенности её использования в отдельных федеральных государственных органах будут определяться президентом РФ.

Напомним, 29 декабря был опубликован подписанный президентом РФ Владимиром Путиным закон о создании реестра лиц, уволенных за коррупционные правонарушения.

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Согласно новому нормативному акту, правки будут внесены в законодательные акты, которые регулируют использование государственных информационных систем (ГИС) на госслужбе РФ.