Повышенная зарплата при пониженной рождаемости: итоги года Башкирии

Уфа, , 15:07 — REGNUM При подведении итогов 2017 года для Башкирии наряду с положительными моментами были названы и отрицательные: прежде всего это падение рождаемости на 12% и снижение объемов строительства жилья и инвестиций. Общественно-политическую жизнь республики, по мнению опрошенных ИА REGNUM экспертов, определили также рост протестных настроений и попытки национальных контрэлит политизировать вопросы изучения башкирского языка.

Итоги года, версия главы республики

Глава Башкирии Рустэм Хамитов 26 декабря на последнем в году заседании президиума правительства Башкирии подчеркнул, что в 2017 году республика по большинству показателей получила положительные результаты. Хамитов отметил рост промпроизводства на 2,3% по итогам 10 месяцев, рост розничной торговли на 2% и оптовой торговли на 1,7%. Зарплаты за 9 месяцев увеличились примерно на 6%, а инфляция показала рекордно низкое значение — всего 101,2%. В то же время обозначены сферы, в которых ситуация оставляет желать лучшего. Основное беспокойство вызывает рождаемость, которая продолжает снижаться. За год родилось на 6 тысяч младенцев меньше, чем в 2016 году.

«Падение на 12% — это серьезная недоработка. Даже на фоне снижения смертности на 3% это не дает положительной картины. Также снизились объемы строительства жилья и инвестиций», — заявил Рустэм Хамитов.

В свою очередь, эксперты оценили, каким этот год оказался для главы республики. По мнению политолога Дмитрия Михайличенко, «для Рустэма Хамитова год был непростой, но он может занести его себе в актив».

«В своей политике глава Башкирии не отступил от установок федерального центра, при этом башкирские элиты не третировали, как соседи из Татарии, федеральный центр своими особыми условиями. Хамитов доказал, что является настоящим государственником и хорошим политиком, который умеет терпеть и ждать. Республиканские власти смогли обеспечить социальную стабильность», — отметил эксперт, констатировав, что «инвестиций и прорывных точек роста в экономике не так много».

Республика глазами экспертов

Уровень социально-экономической устойчивости республики был охарактеризован экспертами как достаточно высокий: регион имеет устойчивый профицит бюджета и обладает всем необходимым для обеспечения социальной стабильности.

«Компромиссное решение проблемы изучения башкирского языка, предложенное республиканскими властями, на мой взгляд, — это оптимальный вариант развития событий. Также среди важнейших событий я бы отметил перезагрузку в уфимской мэрии. В ее результате у мэра появился целый ряд новых заместителей, а уровень профессионализма и открытости администрации столицы Башкирии повысился» — заявил Михайличенко.

Политолог Николай Евдокимов считает, что республике удалось сохранить лидерство по большинству показателей социально-экономического и политического развития:

«Об этом говорят самые разные рейтинги, которые проводятся мониторинговыми и аналитическими агентствами, зачастую никак не связанными друг с другом. Тем не менее все они отмечают высокий уровень управляемости в регионе, относительно высокую медийность и устойчивость позиций главы Башкирии Рустэма Хамитова. Объективные цифры говорят и том, что республика развивается в экономическом отношении, уменьшился внутренний долг, и так один из самых низких в России, повысилась инвестиционная привлекательность региона».

Тем не менее это не должно стать поводом для того, чтобы «почивать на лаврах». Ряд проблем так и не удалось решить, в первую очередь речь идёт о демографии и системе здравоохранения. Вероятно, на этом и будут сконцентрированы основные усилия власти в наступающем году. С точки зрения развития политических процессов, 2017-й год получился для республики относительно спокойным.

«Особенностью прошедшего года стал некоторый рост протестной активности населения, что является не столько региональной, сколько общероссийской тенденцией. Митинги дольщиков, социально-экономические протесты прокатились по многим городам России, не обойдя стороной и республику. Определённая часть контрэлиты попыталась использовать протестную повестку в своих интересах, но в целом региональная политическая система справилась и показала свою высокую устойчивость», — считает политолог Евдокимов.

По мнению эксперта, в отличие от многих других регионов, Башкирия не была задействована в активном электоральном процессе.

«В этом отношении наступающий год будет куда более ярким, две избирательные кампании — по выборам президента России весной и по выборам депутатов Госсобрания Башкирии осенью — безусловно, будут связаны с повышением уровня политической мобилизации граждан», — отметил собеседник ИА REGNUM.

Бабичу видней?

По мнению экспертов, еще одним свидетельством устойчивости положения республики является позиция полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. По словам Евдокимова, проведение достаточно масштабных окружных и общефедеральных мероприятий в столице республики показывает, что позиции региональной власти достаточно устойчивы и прочны

«Частые визиты Бабича в Башкирию объясняются электоральной значимостью этого региона для Кремля, особенно в преддверии президентских выборов, а также подходящей инфраструктурой Уфы для проведения различных федеральных площадок в ПФО и ценностью законодательных инициатив депутатского корпуса республики. Непосредственно Уфа за прошлый год вошла в тройку лучших конгрессных площадок России, поэтому неудивительно, что многие общероссийские форумы проводятся именно в ней. Не стоит забывать и о том, что Башкирия — один из лидеров субъектов РФ как по числу законодательных инициатив (порядка 80 инициатив за 2016 год) в стране, так и принятых Госдумой предложений от депутатов региональных парламентов (8 проектов федеральных законов)», — уверен политолог Дмитрий Казанцев.

Продолжение следует

«Заканчивающийся год вместил в себя достаточно много политических событий, продолжение и развитие которых мы ещё будем наблюдать в наступающем 2018-м», — прогнозирует Николай Евдокимов.

С этим утверждением согласны и те, кого принято считать оппонентами лояльных к властям политологов.

«Многие события, произошедшие в 2017 году, еще не осмыслены, и всю пагубность их мы поймем позже. Речь идет, например, о закупке лекарств, там непонятно что творится: то инсулин закупают не так, то не покупают лекарства больным детям», — утверждает общественный деятель Азамат Галин.

В качестве болевых точек, проблемы которых придется решать в последующие годы, назывались проблемы с деревоперерабатывающим предприятием «Кроношпан», отсутствие современных полигонов для ТБО, вырубка лесов, плохое качество питьевой воды, состояние дорог и фонда ЖКХ, проблемы медицинского обслуживания.