Бедность – основная нерешенная проблема: полпред в ЦФО

Воронеж, , 14:41 — REGNUM В экономике Воронежской области в 2017 году сохранилась позитивная динамика, хотя на экономический подъем выйти пока не удалось, констатировал полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе и бывший губернатор Воронежской области 29 декабря на первой в новом качестве встрече с журналистами, передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, объемы промышленного производства в Воронежской области в 2017 году по сравнению с 2016-м выросли на 5,6% (по РФ в целом индекс составил 102,1%), в сельском хозяйстве рост составил 1,5% (1,2%). Инвестиции подросли на 0,2% (4,1% — по РФ) — впрочем за предыдущие три года объем инвестиций в регионе увеличился на 7,1% при отрицательной динамике в целом по РФ. Ввод жилья в Воронежской области подрос за год на 0,5%, тогда как в целом по России просел на 2%. Средний размер реальной заработной платы увеличился за год в регионе на 3,3%.

За девять лет работы Алексея Гордеева в регионе было открыто 30 промышленных предприятий. Значительно увеличились объемы производства и в сельском хозяйстве.

«Все, что связано с растениеводством в плане динамики сегодня отходит на второй план, главное — что происходит в отрасли животноводства», — сказал Гордеев.

Сегодня Воронежская область входит в пятерку крупнейших аграрных регионов России по объемам производства. В этом году аграрии получили очередной рекордный урожай зерновых — 5,5 млн тонн. Рекордным год станет и для животноводов: производство молока в регионе по итогам года должно достичь 840 тыс. тонн (четвертое место в РФ), а мяса — 420 тыс. тонн на убой в живом весе. При этом производство свинины за 10 лет увеличено в девять раз, и по этому показателю регион вышел на пятое место в РФ.

Рождаемость в регионе с 2009 года выросла почти на 6% — до 10,7 на 1 тыс. населения в 2016 году, смертность в то же время снизилась на 7,9%.

Основной же нерешенной проблемой полпред назвал бедность населения, подчеркнув, что в сильном государстве не должно быть бедных и нуждающихся людей, а потому сокращение бедности должно стать приоритетной задачей как на уровне государства, так и на уровне региона.