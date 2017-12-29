Песков назвал главное разочарование Кремля в 2017 году

Москва, , 14:41 — REGNUM Главным разочарование уходящего 2017 года в Кремле считают ситуацию с российско-американскими отношениями. Об этом сегодня, 29 декабря, отвечая на вопрос журналиста, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Конечно, российско-американские отношения, та позиция, которую занимает Вашингтон в отношении нашей страны — это тоже не может не вызывать сожаление», — сказал официальный представитель Кремля.

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Также он с сожалением напомнил и о Минских договорённостях, которые, по его словам, находятся «по-прежнему в зависшем состоянии».

«По-прежнему не удалось продвинуться в плане их реализации. Вы знаете нашу позицию, почему мы буксуем […], по чьей вине и в связи с чьим нежеланием», — заключил пресс-секретарь Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва готова к налаживанию отношений с Вашингтоном, однако российско-американские отношения зависят в равной мере и от позиции США по этому вопросу. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле очень сожалеют, что позиция США по России не позволяет «танцевать танго вдвоем».

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