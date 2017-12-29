Варшава, наконец, подписала программу сотрудничества с российским экславом

Варшава, , 14:40 — REGNUM Польское правительство подписало программу трансграничного сотрудничества «Польша-Россия», рассчитанную на 2014—2020 годы с инвестициями на общую сумму 62 млн евро. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщают польские СМИ.

«Подтверждаю, что программа трансграничного сотрудничества «Польша-Россия» была вчера одобрена правительством Польши», — заявил порталу Bartoszyce.wm.pl представитель пресс-службы министерства развития Польши Станислав Краковский.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что кабмин Польши до последнего «динамил» программу, направленную на сотрудничество северных воеводств Польши с российской Калининградской областью. Если бы до 31 декабря 2017 года документ не был подписан, то 62 млн евро вернулись бы в бюджеты ЕС и РФ.

Из этой суммы 41 млн евро выделяется Евросоюзом, 21 млн евро — Российской Федерацией.

Среди совместных проектов в Калининградской области:

— строительство велодорожки «От косы до косы»;

— очистных сооружений в Янтарном и Рыбачьем;

— набережной, парка и яхтенной марины в Светлом;

— водоснабжения, водоотведения и канализации в Гусевском районе.

Ключевой проект — благоустройство в Калининграде исторического «Макс-Ашманн-парка».

В декабре губернатор Калининградской области Антон Алиханов выражал сожаление по поводу медлительности польских властей.

«К сожалению, остается не так много времени, чтобы наши соседи со своей стороны выпустили такие документы и наконец подписали эту программу. Если этого не произойдет, то велика вероятность, что план сорвется не по нашей вине. Мы очень заинтересованы, и как минимум на уровне правительства Российской Федерации документы все подготовлены и все подписаны», — сказал глава региона.

В свою очередь польские эксперты предполагали, что отказ подписать программу является одним из звеньев русофобской политики Варшавы.

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