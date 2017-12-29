Генпрокуратура Украины: эксперты подтвердили подлинность записи Саакашвили

Киев, , 14:38 — REGNUM Фоноскопическая экспертиза подтвердила подлинность предоставленного Генеральной прокуратурой Украины (ГПУ) фрагмента записи разговора экс-президент Грузии Михаила Саакашвили с бизнесменом Сергеем Курченко, написала 29 декабря пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, экспертиза была проведена украинским научно-исследовательским институтом специальной техники и судебных экспертиз службы безопасности Украины (СБУ). В результате проведенной фоноскопической экспертизы сотрудники института выяснили, что запись является подлинной.

Читайте также: Генпрокуратура: дело Саакашвили разваливается из-за политизации процесса

«Слова и фразы, которые им (Саакашвили и Курченко — ИА REGNUM ) принадлежат, персонифицированны в протоколе по результатам проведения негласного розыскного мероприятия», — написала Сарган.

Она добавила, что следствие работает примерно с 15 людьми в ходе расследования деятельности Саакашвили на Украине.

Читайте также: Юрист: Пока что Саакашвили полностью переигрывает Порошенко

Напомним, ранее бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили задержали на Украине по подозрению в содействии преступной группировке. Позже суд обязал отпустить Саакашвили на свободу. ГПУ подала апелляцию на решение суда, считая, что политика надо посадить под домашний арест.

Читайте ранее в этом сюжете: Пощечина Порошенко и Луценко — Саакашвили на свободе

Читайте развитие сюжета: Адвокат Саакашвили назвал голосовую экспертизу СБУ фальсификацией