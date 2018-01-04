Германия: у военнопленных в России больше прав, чем у наших граждан

Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM 22 декабря российская мирная делегация сообщила, что она во главе с Троцким 23 декабря выезжает в Брест, где надеется прийти к соглашению по вопросу о перенесении переговоров в другое место.

На заседании русско-германско-австрийской конференции о военнопленных и экономических сношениях оживленные прения вызвало предложение русской делегации допустить самоуправление (создание комитетов) русских военнопленных в Германии и Австрии, как это разрешено пленным в России. На это немцы ответили:

«Мы нашим собственным солдатам не позволяем заниматься политикой, как же вы хотите, чтобы военнопленные пользовались большими правами, чем наши граждане».

Заявляя, что они не требовали у России предоставить пленным солдатам права самоуправления, немцы и австрийцы просят не втягивать пленных, их бывших солдат, в политику. Немцы и австрийцы отказались принять к обсуждению это предложение русской делегации.

Вторым вопросом, вызвавшим возражения австрийско-немецкой делегации, было предложение русской делегации об установлении 8-часового рабочего дня для пленных. Это предложение было отвергнуто, так как в Германии и Австрии 8-часовой рабочий день не введен.

Затем немцы заявили, что сообщение Радека об аресте в Германии социалистов оказалось неверным. В ответ на это Радек процитировал им соответствующее место из «Келнише Цайтунг» и просил приложить номер газеты к протоколам. Предложение было принято.

Германский имперский канцлер Гертлинг в речи на заседании бюджетной комиссии рейхстага заявил, что российское правительство возобновило свои домогательства о перенесении мирных переговоров в нейтральную страну. Далее он резко протестовал против «русских инсинуаций», упрекающих Германию в империализме и аннексионистских стремлениях в связи с статьями 1 и 2 немецкого проекта мирного договора. Он также сообщил, что делегация Украинской рады прибыла в Брест и с ней ведутся успешные переговоры.

На заседании ВЦИК с докладом по вопросу о независимости Финляндии выступил Сталин. Он оглашает соответствующий принятый СНК декрет и информирует о внутреннем положении Финляндии, где в результате нерешительной политики с.-д. получилось, что «фактически СНК дал свободу невольно не народу, а финляндской буржуазии, которая странным стечением обстоятельств получила независимость из рук социалистов России».

Левые с.-р. поддерживают декрет; с.-д.-интернационалисты предлагают обождать с изданием декрета до созыва Учредительного собрания. Декрет утверждается большинством при четырех воздержавшихся.

По докладу Зиновьева об Учредительном собрании принимается резолюция о созыве на 8 января 1918 г. III Всероссийского съезда советов р. и с. депутатов, а на 12 января — III Всероссийского съезда советов крестьянских депутатов и земельных комитетов в целях организованной поддержки левой половины Учредительного собрания (принимается большинством, против двое, при двух воздержавшихся).

Далее постановлено послать делегацию в Стокгольм и поручить ей подготовительные работы по созыву Циммервальд-Кинтальской (по названию деревни Кинталь, вблизи Берна) конференции и организации советского информационного бюро в Стокгольме.

Отклонено предложение левых с.-р. отменить декрет СНК «об аресте вождей гражданской войны против революции» в части, предлагающей аресты к.-д., членов Учредительного собрания, мотивированное тем, что «Учредительное собрание должно собраться свободно в составе всех его элементов, как социалистических, так и буржуазных».

ВЦИК принял декрет о социальном страховании рабочих и служащих на случай болезни.

На Всероссийском съезде ж.-д. рабочих и мастеровых с докладом о системе профессионального строительства выступил Рязанов.

Деловые заседания чрезвычайного ж.-д. съезда еще не начались. Происходят заседания фракций. Во фракции левых с.-р. выступила Спиридонова, заявившая, что лучшей формой управления являются советы: «Лучше и выше советов не было сказано ни в одной революции ни слова». Предвосхищая антисоветский состав Учредительного собрания, Спиридонова считает, что нельзя останавливаться перед тем, чтоб его разогнать.

Во фракции с.-д.-интернационалистов выступали члены Центрального бюро интернационалистов Линдов, Базаров, Миланский, критиковавшие политику большевиков и призывавшие агитировать на съезде за Учредительное собрание. Во фракции меньшевиков решено резко выступить на съезде против политики большевиков, за власть Учредительного собрания.

Вечером состоялось публичное заседание съезда, на котором обсуждалось политическое положение страны. Абрамович (м-к), критикуя политику экспериментов СНК и большевиков, считает, что эта политика есть следствие «союза увлекшегося пролетариата и разложившихся солдатских масс». Отвергая путь борьбы с советской властью, он высказывается за объединение всех революционных элементов в Учредительном собрании.

Камков (лев. с.-р.) в своей речи повторяет, в общем, те же доводы, которые он выставлял на съезде ж.-д. рабочих и мастеровых, заканчивая уверением, что рано или поздно советская власть будет признана всеми колеблющимися социалистами. После Черепанова (лев. с.-р.), заявившего, что русская революция «погибает от марксизма», выступили Скобелев и Мартынов (м-ки), подвергнувшие резкой критике политику большевиков.

Революционные отряды под командой Сиверса вступили в Донецкий бассейн (ст. Никитовка). В Донбасс для вооружения рабочих доставлено несколько тысяч винтовок и несколько пулеметов. Антоновым-Овсеенко послано Сиверсу предписание «организовать Красную гвардию, держать связь с Юзовом и, закрепивши за собой район Дебальцево и Никитовки — Горловки, продвигаться одновременно с отрядом Саблина, который пойдет от ст. Лихой по направлению к Звереву».

Общеармейский съезд по демобилизации армии принял резолюцию о признании существующего комиссариата по демобилизации армии и делегировал в состав его коллегии своих представителей. Для демобилизации армии на фронте избирается демобилизационная комиссия.

Состоялось межфракционное совещание членов Учредительного собрания, закончившееся разрывом с фракцией левых с.-р., которые отказались обсуждать вопрос о дне открытия Учредительного собрания, так как по этому поводу уже есть декрет СНК. Левые с.-р. покинули заседание.

На объединенном заседании левых с.-р. и украинцев, депутатов Учредительного собрания, достигнуто соглашение на основах немедленного прекращения борьбы между СНК и Украинской радой и открытия в срок Учредительного собрания, которое провозгласило бы Всероссийскую народную республику на началах признания власти советов.

Опубликовано решение ЦК РСДРП (объед.) об отзыве своих представителей из «Союза защиты Учредительного собрания».

Солдатская секция Петроградского Совета приняла резолюцию об обязательной повинности по очистке ж.-д. путей для гражданского населения деревень, близлежащих от железных дорог.

Опубликован приказ по Петроградскому военному округу о привлечении всего трудоспособного населения к борьбе со снежными заносами.

На условиях безоговорочного признания советской власти в состав Тульского военно-революционного комитета вошли с.-р.-максималисты; одному из них предоставлен пост военного комиссара.

Сибирский областной Совет (правоэсеровский) разослал советам р. и с. депутатов всех сибирских городов обращение, в котором предлагает послать своих делегатов в Сибирскую областную думу как орган общесибирской коалиционной власти.

В Чите на II областном съезде сельского населения, комитетов Организация общественной безопасности, городских и земских учреждений Забайкальской области был избран «Народный совет», который должен утверждать и проводить в жизнь как законы Сибирской областной думы, так и декреты СНК. В состав Совета вошли представители всех социалистических партий, в том числе и большевики.

Президиумы Одесских советов военных, рабочих и крестьянских депутатов избрали делегацию для поездки в Киев в целях переговоров с Радой об объявлении Одессы вольным городом. Избрана коллегия для управления городом.

Крестьяне и казаки Донской области прекратили доставку продовольственных продуктов в города, мотивируя тем, что последние не удовлетворяют нужд крестьянского населения в продуктах городского производства.

Постановлением СНК Западной области (Минск) на территории всей области учреждаются трибуналы труда для разбора важнейших дел между рабочими и предпринимателями. Решения трибунала безапелляционны.

II краевой съезд советов рабочих депутатов Кавказа в Тифлисе заслушал доклады о текущем моменте, демобилизации армии, урегулировании рынка труда. Представители советов Екатеринодара, Новороссийска, Сочи, Туапсе, Владикавказа, Армавира, Майкопа, Баку, Сухума, Петровск-порта, Грозного, Кетабекского завода, Мюсета, Сухумского округа и Тихорецкой подали заявление о том, что ввиду отказа им в изменении нормы представительства они покидают съезд,

«Не приступив совершенно к его работам, и объявляют открытым съезд наших советов с тем, чтоб не позднее 1 февраля 1918 г. был созван имеющим быть выделенным нами временным центром рабочий съезд, построенный на правильной, отображающей реальное соотношение сил норме представительства».