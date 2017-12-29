«Какая-то клоунада»: юрист раскритиковал суд по поводу авторов ИА REGNUM

Москва, , 14:34 — REGNUM Судебный процесс над белорусскими авторами ИА REGNUM в Минске в целом и решение судьи отклонить ходатайство защиты о том, чтобы изменить меру пресечения для Юрия Павловца, Сергея Шиптенко и Дмитрия Алимкина, в частности и есть клин, который между народами России и Белоруссии вбивают инициаторы этого процесса. Таким образом сегодня, 29 декабря, юрист ИА REGNUM Валерий Шахов прокомментировал решение суда оставить отмечать второй Новый год подряд под стражей сторонников Русского мира.

«По поводу процесса я всегда думал и думаю, что это какая-то клоунада, абсолютно фальсифицированный, придуманный процесс. Изначальное их взятие под стражу было полным, на мой взгляд, беспределом, потому что взяли их под стражу вообще ни на чём, без всяких на то реальных оснований, о чём ранее я всегда я всегда говорил и писал. Мое мнение нисколько не изменилось», — подчеркнул юрист.

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Шахов обратил внимание на то, что белорусским публицистам публично в вину вменяют то, что они якобы вбивают клин между российским и белорусским народом, однако если обратить внимание на то, как идёт процесс, на чём он основывается, то, по мнению юриста, это политическое преследование журналистов и есть самый настоящий клин между народами двух стран. А вбивает его тот, кто затеял всё это дело, отметил эксперт.

Что касается юридического обоснования того, что судья не удовлетворил ходатайство адвокатов Шиптенко, Алимкина и Павловца, то, как сказал Валерий Шахов, судья не посчитала нужным освободить публицистов из-под стражи, на что юридически имела право. Однако с точки зрения целесообразности, справедливости это не то решение.

«Как когда-то у нас за какие-то украденные колоски давали десять лет, мифы ходят. Это вот из этого разряда: человек чихнул в общественном месте, а его за это сажают в тюрьму, дают сроки. Параллель такая просматривается, а учитывая, что их судят за то, что они выступали за дружбу и интеграцию с Россией, именно за это они поплатились, то этот судебный процесс — самый настоящий клин между российским и белорусским народами»,— заключил юрист ИА REGNUM.

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Как ранее передавало ИА REGNUM, в Минском городском суде сегодня, 29 декабря, судья отклонил ходатайство защиты авторов ИА REGNUM о том, чтобы изменить для них меру пресечения в виде заключения под стражей. Изначально с таким прошением выступила Кристина Марчук, ее поддержали адвокаты Шиптенко и Алимкина. После этого судья удалился в комнату для принятия решений и только через час отклонил ходатайство.

Напомним, что Юрия Павловца, Сергея Шиптенко и Дмитрия Алимкина обвиняют в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды, за что им грозит до 12 лет лишения свободы. Шиптенко и Павловцу вменяют еще и незаконное ведение предпринимательской деятельности. Все они свою вину отрицают. Публицисты являются сторонниками Русского мира, и в своих материалах критиковали Минск за сближение с Западом в ущерб интеграции с Россией, а также осуждали рост националистических настроений и процессов в Белоруссии.

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