Турция и РФ достигли окончательного соглашения по поставкам С-400 — СМИ

Анкара, , 14:16 — REGNUM Турция и Россия в Анкаре подписали окончательное соглашение по поставкам ЗРК «С-400». Об этом 29 декабря сообщило издание Hürriyet.

Общая сумма сделки составит $2,5 млрд. Часть средств будет оплачена за счет кредитов.

«Могу сказать, что 45% от общей суммы контракта турецкая сторона выплатит в виде аванса, а 55% за счет российских кредитных средств», — сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Чемезов также добавил, что первые поставки ЗРК начнутся в марте 2020 года.

По условиям сделки Турция получит четыре дивизиона комплексов «С-400». Каждый дивизион в соответствии с российской структурой состоит из девяти зенитных батарей. Таким образом, Анкара получит 36 противовоздушных батарей и 144 ракеты, готовых заступить на оборону воздушного пространства страны.

Напомним, ЗРК С-400 «Триумф» предназначен для уничтожения средств воздушно-космического нападения. В России принята на вооружение в апреле 2007 года. Предполагается, что в ближайшие годы на смену этой системе придет новейший образец комплекса «С-500», который разрабатывает концерн «Алмаз-Антей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, впервые о возможности заключения стало известно 28 апреля 2017. 12 сентября в соответствии с заключенным контрактом Анкара сделала первый взнос. Турция является первой страной НАТО, заключающей подобное соглашение с Россией.

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