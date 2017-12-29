В ДНР срок полномочий главы республики и депутатов увеличат до пяти лет

Донецк, , 13:28 — REGNUM Избираемые в будущих периодах глава Донецкой народной республики и депутаты Народного Совета ДНР будут исполнять обязанности в течение пяти лет, сообщил 29 декабря председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.

«Данные нормы распространяются на следующую каденцию и не распространяются на действующих депутатов Народного совета и главу республики», — цитирует RT представителя ДНР.

В соответствии с действующей конституцией ДНР, полномочия главе республики и депутатам даны на четыре года. Их выборы состоялись в 2014 году, поэтому в 2018 году в республике должны пройти очередные выборы.

Подробности инициативы, в частности мотивы действующих в ДНР субъектов, пока не уточняются.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко заявлял, что намерен баллотироваться на второй срок в 2018 году. Главным условием выдвижения он назвал доверие ему жителей республики.

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