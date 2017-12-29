СБУ обнаружила «российский след» в хакерских атаках на Украине

Киев, , 13:25 — REGNUM Хакерские атаки, совершенные осенью 2017 года на компьютерные сети правительства и ряда инфраструктурных объектов Украины, якобы имеют российское происхождение.

Атаки совершались при помощи фишинговой рассылки почтовых сообщений, содержавших вирусное ПО. После запуска приложения вирус PSCrypt шифровал содержимое дисков, а на экране появлялось сообщение о необходимости пополнить анонимный счет для снятия блокировки компьютера.

«В большинстве случаев эти фишинговые электронные письма поступали через российские почтовые сервера», — заявил глава СБУ Василий Грицак в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Грицак также сообщил, что специалисты СБУ якобы установили, что программа DarkTrack, которая использовалась для удаленного перехвата управления компьютерными сетями, соединялась с серверами, которые имели российские IP-адреса.

«Фактически подконтрольные Кремлю российские хакеры могли получать возможность скрыто и удаленно администрировать украинские веб-ресурсы и получать с них информацию», — заключил он.

Напомним, 27 июня 2017 года на Украине произошла масштабная атака вируса Petya, который шифровал данные пользователей и требовал вознаграждение за их расшифровку. Пострадали такие структуры, как «Ощадбанк», «Киевский метрополитен», «Новая почта», Национальный банк Украины, «Укртелеком» и другие.

По данным специалистов антивирусной лаборатории ESET, атака вируса Petya началась с территории Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября Нацполиция Украины распространила сообщение об обнаружении новой версии вируса-шифровальщика Scarab. В сообщении отмечалось, что по сети распространилось более 12,5 млн копий вредоносного ПО.

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