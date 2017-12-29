Честный газ по нечестной цене: Порошенко назвал условия сотрудничества

Киев, , 13:07 — REGNUM Возможность возврата к газовому сотрудничеству с Россией озвучил 29 декабря президент Украины Петр Порошенко. В ходе рабочей поездки в Одесскую область он допустил, что Киев может согласиться на покупку российского газа при условии его низкой цены.

При этом Порошенко охарактеризовал отношения двух стран в сфере поставок газа так, как будто Россия первой обратилась на Украину с запросом.

«Они стучат: может, возьмете наш газ? Да нет, у нас всё хорошо. Если он будет дешевый, если он будет честный и некоррупционный — пожалуйста», — сказал украинский президент.

Он добавил, что Киеву удалось избавиться от 20-летней энергетической зависимости от российского газа, а также обеспечить справедливые цены на голубое топливо «решительными действиями, в том числе в международных судах».

Под «решительными действиями» нужно понимать перекачку газа по завышенным ценам из стран Европы, куда его поставляет в основном Россия.

Напомним, российский газ Украина прекратила закупать в ноябре 2015 года, после чего Киев организовал поставки газа из Польши, Венгрии и Словакии путем реверса и по завышенным ценам.

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22 декабря Стокгольмский арбитражный суд обязал украинский «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» $2 млрд задолженности за отгруженный газ.

Также был определён и годовой объём газового контракта на уровне 5 млрд кубометров. По решению суда, «Газпром» не имеет обязательств продавать больше указанного объёма, а Украина в любом случае должна будет этот объём оплатить.

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