Белорусские авторы ИА REGNUM проведут второй Новый год в СИЗО. Трансляция

Минск, , 12:56 — REGNUM Судья в Минском городском суде отказал сегодня, 29 декабря, защите трёх белорусских авторов ИА REGNUM Сергея Шиптенко, Юрия Павловца и Дмитрия Алимкина в том, чтобы изменить для них меру пресечения с учётом открывшихся обстоятельств с 18 декабря 2017 года, то есть с самого начала судебного процесса. Это уже второй Новый год, который публицисты, отстаивающие свои и многих других людей взгляды относительно единства Белоруссии и Русского мира, останутся отмечать в СИЗО на улице Володарского вдали от дома и своих семей.

Защита Павловца Кристина Марчук выступила с ходатайством о том, чтобы изменить меру пресечения, потому как с начала судебного процесса становится понятно, что у публицистов не было никакого умысла в разжигании розни. Мария Игнатенко, адвокат Сергея Шиптенко, поддерживает прошение, обращая внимание на то, что ходатайство относится ко всем трём подсудимым. Как подчёркивает адвокат Шиптенко, это может стать уже вторым Новым годом, которые авторы ИА REGNUM проведут в СИЗО без каких-либо на то оснований.

Защита Дмитрия Алимкина поддержала ходатайство. Адвокат обратил внимание на то, что публицисты публиковали свои труды из соображений науки, а от работы их никаких негативных последствий нет.

Юрий Павловец обратил внимание на то, что у всех подсудимых есть семьи, а социальной опасности никто из них не представляет. После этого судья ушёл в совещательную комнату для принятия решений. Спустя час он вынес решение о том, что сторонникам Русского мира в Белоруссии нельзя позволить отметить Новый год с семьями.

Объявив о своём решении, судья заявил, что на сегодня судебное заседание завешено. Рассмотрение дела продолжится 3 января в 10:00.

Ранее с дачей показаний выступил учредитель и исполняющий обязанности главного редактора журнала «Новая экономика» Виктор Саевич. Он подтвердил слова Сергей Шиптенко о том, что журнал выпускался на пожертвования людей как из Белоруссии, так и из России и Украины. Само по себе научное издание денег не приносит, редакторам даже приходится вкладывать свои личные средств для выпуска журнала, который имеет разрешение ВАК на публикацию диссертаций. Причем налоги «Новая экономика» выплачивала.

Также на сегодняшнем заседании адвокат Сергея Шиптенко Мария Игнатенко зачитала переписку с автором «Новой экономики» с Украины Лилией Баранник, которая просит разрешения перевести пожертвования на личный счёт Шиптенко, так как не может это сделать на расчётный счёт журнала.

Саевич во время допроса также обратил внимание на то, что никаких признаков «разжигания» в текстах подсудимых не увидел, как и многие другие учёные. Показательно также то, что, по словам свидетеля, после задержания Сергея Шиптенко никто, включая государственные структуры, претензии финансовые не предъявлял.

Причем это уже не первый свидетель, выступающий в Минском городском суде по этому делу, который обратил внимание на то, что языка вражды или признаков экстремизма в текстах Шиптенко, Алимкина и Павловца не увидел. В частности, 28 декабря с дачей показаний выступил по собственный инициативе представитель читательской аудитории Самвел Саакян, который подчеркнул, что в своих статьях публицисты пишут о тех процессах в Белоруссии, которые идут уже несколько лет, которых многих настораживают. В частности, это процесс белорусизации, на что не единожды пытались внимание аудитории журналисты.

Напомним, что авторы ИА REGNUM Сергей Шиптенко, Дмитрий Алимкин и Юрий Павловец, которые в своих текстах высказывались против заигрываний белорусских властей с националистами, а также против сближения Белоруссии с Западом в ущерб интеграции со своим ближайшим союзником — Россией, были задержаны в Минске в декабре 2016 года. С тех пор они находятся под стражей. Причём в первый день заседания судья отказал адвокату Павловца в изменении меры пресечения для публициста, несмотря на то, что у Юрия Павловца есть несовершеннолетний ребенок, хотя в материалах дела это даже не было указано как смягчающее обстоятельство.

Всех их обвиняют в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды, за что им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Павловца и Шиптенко также обвиняют в «незаконной предпринимательской деятельности», под чем подразумевается получение материальных вознаграждений за публикацию своих статей. Все публицисты обвинения отвергают. ИА REGNUM, в свою очередь, уже не раз подчёркивало, что дело против журналистов не имеет под собой никаких оснований и является, по сути, политическим процессом.

За все девять дней судебного процесса обвинение так и не смогло предоставить действительно убедительных доказательств вины публицистов. Даже из зачитанных прокурором переписок видно, что журналисты сами выбирали темы материалов, никаких «сговоров» не было, как не было и какого-либо давления со стороны редакций, гонорары за свои статьи авторы часто не получали.

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