Суд признал виновным экс-главу Росграницы

Москва, , 12:16 — REGNUM Мещанский суд города Москвы признал виновным экс-главу Росграницы Дмитрия Безделова, сообщает РЕН ТВ.

Безделов и еще восемь фигурантов дела о мошенничестве признаны виновными в хищении порядка 500 млн рублей. Прокурор просит приговорить его к десяти годам заключения.

Для его экс-заместителя гособвинение просит девять лет колонии. Остальные фигуранты, по мнению обвинителя, должны получить от 3 до 8 лет заключения.

По данным следствия, в 2009 году Безделов вместе с руководителями ряда госслужб организовали преступное сообщество с целью хищения государственных средств, выделяемых на обустройство пунктов пропуска через российскую границу.

Следователи утверждают, что с сентября 2009 года по май 2013 года было похищено более 490 млн рублей. Участники сговора активно вовлекали в свои схемы руководителей Росгранстроя и ряда коммерческих организаций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 апреля 2016 года Безделов был экстрадирован из Италии.

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