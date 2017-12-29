НАТО задействует военные каналы связи для нормализации диалога с Россией

Берлин, , 12:00 — REGNUM После дипломатического тупика, в который зашли западные страны при обсуждении ряда вопросов с Россией, попытку реанимировать отношения намерены предпринять в НАТО. Только в этот раз диалог может происходить по военной линии, сообщил 29 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в итоговом интервью немецкому агентству печати.

«Я ожидаю, что (в 2018 году) у нас будет больше встреч, и что мы будем чаще использовать каналы связи между военными», — сказал Столтенберг.

Он также сообщил, что диалог является составной частью западной политики сдерживания в отношении России. Вместе с тем ранее диалог был подорван и представлялся маловероятным ввиду того, что США выражали критическое отношение к большому количеству контактов Германии и России.

Ключевую роль в сокращении контактов сыграл госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который, по данным издания, в начале декабря заявил, что переговоров с Россией не должно быть до тех пор, пока не будет достигнут прогресс в разрешении конфликта на Украине.

При этом министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль потребовал на недавнем заседании министров иностранных дел НАТО «поговорить с Россией», даже несмотря на политику, которая вызвала беспокойство у членов НАТО.

Таким образом, становится понятно, что в Германии мучительно ищут пути нормализации диалога с Россией, но препятствием на этом пути являются США, которые диктуют свою политику в альянсе.

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