American Conservative: в ФБР существует заговор для свержения Трампа?

Александр Белов, , 11:16 — REGNUM

Перед следователями ФБР, занимающимися делом предвыборного штаба Трампа, стоял всего один простой вопрос: пошел ли кандидат-республиканец Дональд Трамп или кто-либо из его окружения с ведома бывшего ведущего на сговор с Россией с тем, чтобы взломать электронную почту главы предвыборного штаба Клинтон Джона Подесты или серверы Национального комитета Демократической партии (НКДП) и слить их содержимое с целью нанесения удара по бывшей первой леди и избрания Трампа. Но прошло полтора года, а факт сговора так и не был доказан, и несмотря на это, расследование продолжается по требованию противников Трампа в СМИ и вашингтонских элит, пишет бывший кандидат в президенты США Патрик Дж. Бьюкенен в статье для американского издания The American Conservative.

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В связи с этим возникают определенные подозрения относительно того, к чему стремятся в ФБР: к нахождению правды или к свержению Дональда Трампа. Если отложить на время теорию о сговоре Трампа и президента России Владимира Путина, ситуация выглядит следующим образом. С самого начала тогдашний директор ФБР Джеймс Коми сотоварищи были решительно настроены остановить Трампа и избрать Клинтон. Потерпев провал, они сговорились поставить крест на его правлении, свергнув с поста главы Белого дома.

Ключевым компонентом в этом плане стало не дать привлечь бывшую первую леди к ответственности за передачу национальных секретов посредством личного сервера электронной почты. И успех в этом направлении был достигнут еще полтора года назад. Так, 5 июля 2016 года Коми заявил представителям прессы, что с учетом собранных его ведомством свидетельств «ни один разумный прокурор» не станет выдвигать против Клинтон обвинения.

По сути, он за этот курс и выступал. Более того, занимавшая тогда пост генерального прокурора Лоретта Линч, скомпрометировавшая себя печально известной 35-минутной встречей с бывшим главой Белого дома Биллом Клинтоном, в ходе которой, безусловно, обсуждались гольф и внуки, поддержала решение Коми. В итоге Клинтон всё же избежала наказания.

Всё это вызывает подозрения по ряду причин. Во-первых, решение о привлечении Клинтон к ответственности должны были принимать в министерстве юстиции, а не в ФБР. То, как Коми опередил в этом вопросе минюст США, просто поразительно. Во-вторых, в первоначальной версии заявления Коми указывалось на «вопиющую халатность» Клинтон при обращении с секретными материалами — как раз то, что нужно для суда на ней.

Несмотря на это, в конечном варианте директор ФБР заявил, что бывшая первая леди проявила «крайнюю неосторожность». Кто же убедил Коми смягчить формулировку, чтобы Клинтон не создавала впечатления несомненного преступника, задается вопросом автор.

По мнению Бьюкенена, это были заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб и Питер Стрзок. Так, супруга Маккейба Джилл — кандидат в сенат от штата Вирджиния — получила от друга четы Клинтон Терри Маколиффа пожертвование в $474 тыс. Стрзок, неоднократно выражавший свое презрение «идиоту» Трампу, заявил как-то в беседе с сотрудницей ФБР и его «любовницей» Лизой Пейдж, что необходима «страховка», чтобы не дать Трампу попасть в Белый дом. Также похоже, что Коми начал составлять оправдательное заявление Клинтон даже до того, как ФБР провела с ней интервью. А когда же это интервью состоялось, бывшей первой леди позволили взять с собой своих адвокатов.

Не нужно быть ярым сторонником теорий заговора, чтобы прийти к заключению, что сговор был, а расследование в отношении Клинтон замяли. Коми, Маккейб и Стрзок не собирались так просто рекомендовать выдвигать против Клинтон обвинения. Тогда бы о ней как о кандидате можно было забыть, а Трамп бы спокойно вошел в Белый дом.

Всё же если специальный прокурор США Роберт Мюллер не сможет найти признаков сговора Трампа с Кремлем, с помощью которого удалось склонить чашу весов на выборах 2016 года, его следователям, возможно, стоит внимательно присмотреться к предвыборной кампании Клинтон. Ведь там, уверен автор, связь с Россией давно установлена.

Так, «агенты Кремля» не только нашли грязь, но и сфабриковали и подделали компрометирующие сведения о главе Белого дома, которые были впоследствии переданы бывшему сотруднику британской МИ-6 Кристоферу Стилу. Эта грязь легла в основу так называемого досье, оказавшегося в центральных СМИ и ФБР с целью уничтожения кандидатуры Трампа. Наняла же Стила компания Fusion GPS, в которую посредством юридической фирмы Perkins Coie НКДП и предвыборным штабом Клинтон были вкачены миллионы.Читайте также: The Washington Post: связь Трампа с Россией расследовал штаб Клинтон

Созданное для того, чтобы не дать победить Трампу и одновременно гарантировать победу Клинтон, «грязное досье» — смесь фабрикаций, лжи и полуправды — было продуктом сговора британского разведчика с агентами Кремля. Более того, по словам автора The Washington Post Роуэна Скарбороу, именно оно послужило причиной начала расследования в отношении Трампа со стороны контрразведки США.

Если это так, то возникает вопрос: поражено ли расследование Роберта Мюллера предвзятостью в отношении Трампа в такой степени, а также полагается ли на фабрикации Кремля настолько, что любой человек, против которого будет выдвинуто обвинение, вызовет подозрение у американского народа.

Впоследствии Коми был уволен, его помощник Маккейб уходит в отставку, туда же отправлены Строк и его любовница Лиза, поэтому Мюллер остался с горсткой обвинителей, которых объединяет то, что они ненавидят Трампа и поддерживали Клинтон. Вполне вероятно, что история повторяется. И на Трампа ополчалась клика из ФБР так же, как это было в случае с американским профсоюзным лидером Джимми Хоффа, неожиданно исчезнувший в 1975 году при загадочных обстоятельствах, и Мартином Лютером Кингом.

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