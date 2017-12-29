Суд в Минске: Свидетель разоблачает несостоятельность обвинения. Трансляция

Минск, , 11:07 — REGNUM Сегодня, 29 декабря, в Минске на судебном процессе по делу белорусских авторов ИА REGNUM Сергея Шиптенко, Юрия Павловца и Дмитрия Алимкина, обвиняемых в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды, защита Шиптенко представила несколько подтверждений слов подсудимого по поводу того, на какие средства существовал журнал «Новая экономика».

Виктор Саевич, учредитель и исполняющий обязанности главного редактора журнала «Новая экономика», который до задержания возглавлял Сергей Шиптенко, подтвердил информацию о том, что издание существовало на пожертвования людей, заинтересованных в выходе журнала. «Новая экономика» за время выпуска стала авторитетным научным издании в Белоруссии и даже имела разрешение ВАК на публикацию диссертаций. По словам Саевича, пожертвования журналу переводили люди и из других стран. Учитывая сложность перевода средств из другой страны на счёт белорусской организации, многим удобнее было осуществлять перевод средств на личный счёт Сергея Шиптенко. Сам научный журнал никакого дохода не приносит. Более того, по словам свидетеля, для выпуска «Новой экономики» главный редактор вынужден был вкладывать и свои личные деньги.

Сегодня на суде адвокат Шиптенко Мария Игнатенко даже зачитала переписку с автором журнала Лилией Баранник. Из письма следует, что она не может перевести деньги на расчётный счёт издания, поэтому хочет перевести их на личный счёт Сергея Шиптенко.

Дело в том, что Сергею Шиптенко, помимо статьи 130 о разжигании розни, вменяют еще и ведение «незаконной предпринимательской деятельности». Под этой формулировкой обвинение подразумевает то, что публицист мог получать гонорары за публикацию свои статей. Сам публицист на предыдущих судебных заседаниях отмечал, что «Новая экономика» существует за счёт пожертвований людей как из Белоруссии, так и из России, Украины.

Сегодня в Минском городском суде вот уже девятый день с перерывом на выходные продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении трёх белорусских журналистов, которые сотрудничали с ИА REGNUM и несколькими другими российскими изданиями. Это последний в 2017 году день, когда продолжается этот судебный процесс.

Напомним, что на предыдущем судебном заседании в качестве свидетеля был приглашён представитель читательской аудитории Самвел Саакян, он сам вызвался на дачу показаний, сначала написал заявлением суд, но не получив ответа, обратился через защиту Сергея Шиптенко. Свидетель отметил, что читал все статьи подсудимых и те, что им приписывают, однако не обнаружил там языка вражды или выражений, направленных на разжигание розни. Кроме того, Саакян являющийся по роду деятельности юрисконсультом обратил внимание на то, что неприязнь у аудитории могут вызывать как раз не оригинальные статьи публицистов на ИА REGNUM, а пересказы этих материалов в собственной интерпретации, например, на таком радикальном белорусском, русофобском издании, как «Наша Нива».

Также свидетель подчеркнул, что ему еще ни разу не приходилось сталкиваться с негативным откликом на статьи белорусских авторов ИА REGNUM, не считая реакции человека, придерживающегося националистических взглядов. В целом же процессы, происходящие в Белоруссии в последние несколько лет, по словам Саакяна, заставляют насторожиться, а для многих жителей республики являются не чем-то новым, а лишь описанием реальности, в которой им приходится жить.

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