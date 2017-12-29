Президент РФ подписал закон о создании реестра взяточников

Москва, , 10:26 — REGNUM Закон о создании реестра лиц, уволенных за коррупционные правонарушения, подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован 29 декабря на официальном портале правовой информации.

Согласно новому закону, правки будут внесены в законодательные акты, которые регулируют использование государственных информационных систем (ГИС) на госслужбе РФ.

«Сведения о применении к лицу взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения подлежат включению в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия», — говорится в документе.

Отмечается, что сведения в реестр будут вноситься сроком на пять лет, а сам реестр будет размещен в федеральной ГИС в интернете. Порядок его ведения будет определяться правительством РФ.

Напомним, 13 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите уведомивших о коррупционном преступлении.

Проектом закона предусматривается защита от ущемления прав и законных интересов уведомившего о коррупционном правонарушении в течение двух лет с даты регистрации сообщения. В случае же участия заявителя в уголовном процессе также предусмотрена защита, применяемая в соответствии с ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» и «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».

Читайте также: Законопроект о защите разоблачителей коррупции Госдума приняла в I чтении