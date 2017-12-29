Spiegel: Путин превращается в легендарную фигуру выше любой политики

Берлин, , 10:03 — REGNUM По мнению редакции немецкого журнала Spiegel, президент России Владимир Путин давно стал выше своего поста, в политическом смысле приблизившись к положению легендарной фигуры, стоящей над политикой. Статья о российском лидере опубликована 27 декабря на сайте издания.

По мнению автора статьи, президент России не имеет детального плана развития государства, однако покинуть свой пост Путин не может, так как уверен в своей необходимости для страны.

Слова нынешнего спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина «Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России», по мнению Spiegel, значат больше, чем простая констатация единства лидера с народом перед лицом санкций.

Если имя Владимира Путина настолько неотрывно от государства — это значит, что демократия в России провалилась.

«Очевидно, Владимир Путин достиг предела своей политической карьеры. Он перерос любой самый высокий пост, который ему могла бы предложить политика, и постепенно превращается в легендарную фигуру выше любой политики», — отмечает автор статьи.

Описывая политическую карьеру главы российского государства, журналист Spiegel удивляется внезапному «развитию харизмы» Владимира Путина по приходу на пост президента страны, появлению у него манеры резко выражать свои мысли. Это было видно и в начале второй чеченской войны, и во время терактов в России.

В дальнейшем имя Владимира Путина, отмечает автор, стали связывать со стабильностью государства, к этому времени Путин уверился в том, что у него больше нет конкурентов и что он — судьба России. А после знаменитой «мюнхенской» речи 2007 года и Запад, и Россия увидели нового Путина — не побоявшегося поставить на место западный «цивилизованный» мир.

Далее Владимир Путин продолжал оставаться сильным политическим лидером, даже уйдя с поста президента страны на пост премьер-министра правительства.

В марте 2012 года он вновь одержал триумфальную победу на выборах президента, «как лидер патриархально настроенного большинства», отмечает издание.

А в 2014 году, после майдана в Киеве, после присоединения Крыма, противники Путина, по мнению журналиста, стали считаться «пятой колонной».

«Путин стал президентом всех россиян — потому что все, кто был против его фигуры — не могли быть настоящими россиянами», — говорится в статье.

Далее Spiegel отмечает, что друзей во власти у Путина уже не осталось, и российская элита начала готовиться к тому времени, которое наступит после его правления.

Но просто взять и уйти Владимир Путин не может, считает автор статьи, ведь тогда не будет больше России.

«Страна может внезапно провалиться сквозь землю, как проклятое королевство в сказке», — заключает журналист.

Напомним, 25 декабря бывший главный координатор санкционной политики Госдепартамента США, эксперт вашингтонского Atlantic Council Дэниел Фрид заявил, что для того, чтобы не попасть в так называемый «Кремлевский доклад» администрации США Конгрессу (в список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к власти), фигуранты списка должны ясно дать понять, что они независимы от Путина.

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