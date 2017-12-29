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«Одевайтесь теплее!»: Трамп пошутил о глобальном потеплении на фоне морозов

Политика

На востоке США новогодняя ночь может стать одной из самых морозных в истории

Вашингтон, 29 декабря 2017, 09:41 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп призвал жителей страны одеваться теплее в связи с рекордно низкими температурами, а также с иронией напомнил о глобальном потеплении. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter.

По его словам, на востоке США новогодняя ночь может стать одной из самых морозных в истории.

«Вероятно, мы могли бы воспользоваться старым добрым глобальным потеплением, на борьбу с которым наша страна, в отличие от других, собиралась потратить триллионы долларов. Одевайтесь теплее!» — написал Трамп.

Напомним, в ходе предвыборной кампании в 2016 году американский лидер назвал глобальное потепление «выдумкой китайцев», нацеленной на подрыв экономики США.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио призвал жителей города не покидать свои дома в связи с наступившими холодами в −4… −8 °C.

Читайте подробнее: Мэр Нью-Йорка напугал горожан «морозами»

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Деятельность президента США Дональда Трампа

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