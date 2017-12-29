Washington Post назвал новым глобальным трендом снижение влияния США

Максим Исаев, , 08:49 — REGNUM

Лауреат Нобелевской премии по экономике психолог Даниел Канеман, изменивший понимание о человеческой мотивации, подчеркивал, что «никто и никогда не принимал решение на основе числовых данных», добавляя, что для этого нужна «история», что верно как в отношении отдельных людей, так и целых народов. Страны всегда определяли свой курс в рамках более широкого международного тренда, поэтому уместен вопрос, в чем состоит такая глобальная история сегодня, пишет Фарид Закария в статье для американского издания The Washington Post.

Автор отмечает, что на протяжении десятилетий таким основополагающим нарративом была холодная война. Почти каждая страна действовала в контексте этого идеологического, политического и военного противостояния. Затем наступил конец коммунизма, и вот уже 20 или около того лет доминантной чертой глобальной политики стала глобализация — открытие стран друг для друга, в рамках которой государства устремились к тому, чтобы стать новыми бурно развивающими рынками. На фоне мощи и престижа США неизбежным казалось повсеместное становление западной модели демократического капитализма.

Затем были теракты 11 сентября, которые нанесли удар по этому положительному нарративу, и какое-то время казалось, что ключевой тенденцией в истории станет терроризм. Однако он оказался для этого слишком незначительной силой, и теперь не терроризм определяет характер глобальных событий, а упадок влияния США. Не мощи, подчеркивает автор, поскольку в экономическом и военном отношении США по-прежнему недосягаемы, но упадок своего желания и способности применять имеющуюся мощь для оформления курса событий в мире. Нынешняя администрация, по всей видимости, намерена отказаться от прошлых достижений США, как в случае с ВТО, или попросту не заинтересована в том, что задавать глобальную повестку дня. Глава Белого дома Дональд Трамп будет первым президентом США за почти целое столетие, который, проведя год на посту, так и не провел государственный ужин с лидером другого государства.

И другие страны уже вынуждены подстраиваться под этот отказ от глобального лидерства США. Так, в декабре 2017 года глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что «важнейшие изменения, влияющие на наш западный мир и мир в целом», связаны с «нынешним отказом США при Трампе от своей роли надежного гаранта многосторонности, в которой ключевое значение имеет влияние Запада». Такое изменение, подчеркнул он, «ускоряет трансформацию глобального миропорядка», а также грозит обострением риска «торговых войн, гонки вооружений и вооруженных конфликтов». Для ЕС, указал дипломат, ситуация носит почти экзистенциальный характер, поскольку с конца Второй мировой войны «Европа была американским проектом в четком понимаемых США интересах».

"Тем не менее нынешняя администрация теперь воспринимает Европу довольно отстраненно, рассматривая партнеров в качестве соперников и иногда дажепо меньшей мере как экономических оппонентов», — подчеркнул он, призвав ЕС взять судьбу в свои руки и отойти от внешнеполитического курса США.

Также можно обратиться к речи министра иностранных дел Канады Христи Фриланд, в которой она поблагодарила США за семь десятилетий управления международной системой и неоднозначно намекнула, что при администрации Трампа лидерство Вашингтона в этой системе подошло к концу.

В то же самое время председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении на XIX съезде Коммунистической партии Китая в октябре признал новые реалии.

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«Международная позиция Китая возросла как никогда прежде», — отметил он, указав на то, что нация «указывает новый путь того, как развивающимся странам добиваться модернизации».

Си Цзиньпин заявил, что наступила «новая эпоха», в которой Китай приблизится к роли центральной мировой державы и будет «делать больший вклад в дело человечества». Более того, в прежних своих речах председатель КНР заявил о том, что Китай станет новым гарантом глобального торгового миропорядка.

Именно в этом и заключается глобальный характер нашего времени. Создатель, гарант и защитник существующей международной системы уходит в изоляцию, желая сконцентрироваться на себе. Другой значимый сторонник открытого и основанного на правилах миропорядка — ЕС — оказался неспособен к активным шагам на мировой арене в достижении четкой цели и по-прежнему полностью увлечен судьбой собственного континентального проекта.

Заполняя образовавшийся вакуум, ряд нелиберальных держав — Турция, Россия, Иран и Саудовская Аравия — стремятся установить свое влияние в соответствующих регионах. Только Китай по-настоящему обладает и необходимыми средствами, и стратегическим потенциалом для оформления следующей главы в истории нынешней эпохи.

Десятилетие назад автор описал «постамериканский мир», созданный не упадком США, а усилением других государств. И действительно, сегодня события развиваются по этому сценарию, поскольку, по мнению автора, другие страны процветают, и ускорение этого процесса началось из-за глупого и самоубийственного решения администрации Трампа отказаться от глобального влияния США — того, на наращивание чего потребовалось более 70 лет.

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