Перемирие по-украински: в зоне «АТО» начались учения боевой авиации

Киев, , 08:33 — REGNUM Украинские войска в зоне ведения боевых действий в Донбассе проводят учения военной авиации, сообщает 29 декабря ТСН.

Согласно сообщению, украинские военные вертолеты участвуют в военных учениях в Донбассе во время «новогоднего» перемирия. Украинские летчики тренируются сбивать наземные небольшие цели, например, лодку на реке.

Для поражения целей летчики применяют 30-мм пушки. Также вертолеты патрулируют прифронтовую зону, отыскивая «диверсионно-разведывательные группы» ополченцев.

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По словам командующего украинскими военными действиями в Донбассе Михаила Забродского, украинские летчики тренируются выполнять транспортировку больных и раненных, боеприпасов, солдат. Помимо этого, целью учений является отработка боевых заданий с целью уничтожить противника с воздуха.

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Напомним, с 23 декабря в Донбассе объявлено «новогоднее» перемирие. Несмотря на это, Киев продолжает грубо нарушать договоренности, обстреливая территории Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР). При этом ВСУ в нарушение Минских соглашений подтягивают к линии фронта войска и военную технику, а также боевую авиацию.

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