Собчак указали на незнание повестки Татарии и «дешёвый популизм»

Казань, , 07:40 — REGNUM Кандидат в президенты РФ, телеведущая Ксения Собчак своим выступлением в Казани на открытии предвыборного штаба фактически расписалась в незнании региональной повестки. Такое мнение высказывают пользователи соцсетей и республиканские телеграм-каналы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

28 декабря 2017 года для Казани выдалось щедрым на политические события: Ксения Собчак посетила город для участия в открытии штаба, где сделала ряд странных с точки зрения региональной повестки заявлений, а также стало известно, что предвыборный штаб другого кандидата, бизнес-омбудсмена Бориса Титова возглавит лидер «Союза пострадавших клиентов Татфондбанка и ИнтехБанка» Александра Юманова.

Напомним, отзыв лицензии «Татфондбанка», а также его дальнейшее банкротство повлекли за собой развал его неформальной банковской группы. От этого пострадали не только свыше 20 тыс. вкладчиков из числа физлиц, но и сотни компаний, имевших счета в «лопнувших» банках. Бизнес-омбудсмен в качестве третьей стороны участвует в некоторых судебных процессах по делам бывших клиентов ТФБ на стороне пострадавших, потому фамилия главы его штаба неожиданностью не стала. А вот выступление Ксении Собчак многих удивило.

Подняв ушедший из информационной повестки региона почти месяц назад вопрос изучения татарского языка в школах, она заявила, что решение «должно приниматься на местном уровне» и регион должен «иметь возможность изучать родной язык».

"Почему система решает за Татарстан, как здесь жить. Почему это происходит так, если у нас разная страна со своими традициями и обычаями? Я выступаю за отсутствие двойных стандартов, за федерализм, чтобы Татарстан, являющийся частью России имел возможность изучать родной язык, иметь возможность принимать на местном уровне свои законодательные акты, чтобы таким образом мы были едины в одной большой стране», — заявила Собчак, добавив, что «федеральный центр не имеет права увольнять учителей».

Подобное выступление, после того как даже прокурор РТ Илдус Нафиков расставил все точки и разъяснил, что татарский язык в статусе государственного языка региона будет «добровольно, на основе письменного согласия родителей (законных представителей) учащихся, в пределах до двух часов в неделю за счёт части, формируемой участниками образовательных отношений», напоминает, как модно сейчас говорить, попытку «словить хайпа» и иллюстрирует абсолютное незнание вопроса. Во-первых, никто не запрещал ни родной, ни государственный татарский язык для изучения. Речь шла только о добровольности его изучения. Родители и иные законные представители школьника имеют право выбрать именно его для изучения своими детьми. Во-вторых, никто не увольняет учителей. В регионе свыше 1,3 тыс. педагогов переобучат с татарского языка на другие предметы, а около 200 повысят квалификацию. Ещё 8 ноября 2017 года после информации министра образования о риске увольнения 220 учителей татарского языка глава региона Рустам Минниханов пообещал, что никто из педагогов уволен не будет.

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И, в-третьих, возможность изучать татарский язык никто не забирал. У многих отказавшихся от его изучения были претензии к качеству преподавания, которые признал даже Рустам Минниханов, покритиковавший в ежегодном послании 21 сентября 2017 года минобрнауки РТ за то, что не развивалась коммуникативная часть. В итоге около 115 тыс. родителей школьников вместо ранее обязательного татарского языка выбрали русский в статусе родного. Для них заявление Ксении Собчак было настолько странным, что они с недоумением вопрошали, а в курсе ли она, что «в РТ не только татары живут».

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«Собчак сегодня в Казани пыталась вскрыть рану, которая уже зажила в сознании граждан. Видно, что Ксения не совсем ещё разбирается в региональных проблемах и говорит лишь о том, что прочитала в сети», — пишет один из казанских телеграм-каналов.

А другой добавляет, что «в Казани на встрече с Собчак опять были студенты и школьники, для которых это скорее модно, чем нужно».

Гораздо жёстче высказывают своё мнение анонимные пользователи в соцсетях.

«Вот что значит человек ни в чём даже не разбирался… 80−90% против обязаловки, а она сейчас говорит оставить местным властям решать языковой вопрос. Это значит, что она сразу 80−90% избирателей от себя отвадила. И так у неё во всём!», — пишет один из пользователей.

Ещё один житель Татарии назвал выступление «дешёвым популизмом», а другой предположил, что «она хочет урвать этим кусочек тех голосов, кто не доволен отменой обязательного изучения татарского языка в школах», третий их поддержал — «Собчак играет на настроениях татар. Все её слова лишь предвыборный популизм».

"Она не понимает куда и к кому приехала, похоже! Ксения, go home!», — пишет житель республики.

«Она пытается перетянуть на свою сторону всех, кто тем или иным не доволен. Обещая сделать как им нужно, при этом не объясняя каким способом она это достигнет. Где же пытается объяснить механизм достижения цели, там видно, что ее методы негодны. Был у нас уже один такой политик, после которого полстраны распалось», — делится мнением еще один пользователь соцсетей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас в Татарии родители возмущены повторением ситуации с принуждением к изучению татарского языка в детсадах, так как прокурорские проверки в октябре 2017 года охватили только школы, оставив без внимания эту проблему в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) региона. Родители сообщают о перегибах со стороны администраций ДОУ.

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