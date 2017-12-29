Россия вводит ограничения для США по соглашению об открытом небе

Москва, , 07:37 — REGNUM Действие ряда двусторонних договоренностей по договору об открытом небе России и США будет прекращено с 1 января 2018 года, заявила 28 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Так, в частности, российская сторона заявила в консультативной комиссии по открытому небу о намерении отменить ночевки на трех аэродромах при проведении полетов с участием США», — сообщила представитель внешнеполитического ведомства.

Другим ограничением станет отказ от выполнения договоренностей, которые облегчали полеты США над территорией России, соответствующая нота была направлена российскими дипломатами в Вашингтон.

По словам Захаровой, действия российской стороны продиктованы принципами взаимности и являются адекватными мерами на ограничения со стороны США.

«Действия США наносят ущерб договору по открытому небу. Мы призываем наших американских коллег остановиться и заняться деполитизированным поиском взаимоприемлемых решений проблем договора», — пояснила Захарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре Вашингтон обвинил Москву в невыполнении условий договора по открытому небу и ввел ограничения для российской авиации. Такой шаг последовал после сокращения дальности наблюдательных полетов над Калининградом.

Читайте также: Договор по открытому небу: США «пропорционально» накажут Россию

Захарова тогда объяснила, что полеты наблюдателей из США мешали работе калининградского аэропорта «Храброво», а дальность полетов в 500 км обеспечит достаточную открытость территории Калининградской области.

Договор об открытом небе был подписан в 1992 году между 23 странами и направлен на содействие укреплению доверия в международных отношениях. Участники соглашения могут совершать наблюдательные полеты над территорией друг друга. РФ ратифицировала договор в 2001 году. По состоянию на 2017 год участниками договора об открытом небе являются 34 страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия ограничит полеты американской авиации по договору об открытом небе