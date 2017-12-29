«Рука Москвы» потянулась к императору Японии. Кто следующий? Радио REGNUM

Москва, 29 декабря 2017, 08:00 — REGNUM
- Обманываться рад: о «пророссийской позиции» Додона;
- «Рука Москвы»: о чём шутит Лавров;
- К слову, о чести: президент Украины заявил, что Москва умоляет его купить газ;
- Новая парадигма отношений: страны ЕАЭС и БРИКС создадут цифровую валюту на блокчейне;
- Общение без границ: названы сроки отмены роуминга в России.
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