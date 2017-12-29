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«Рука Москвы» потянулась к императору Японии. Кто следующий? Радио REGNUM

Политика

Лавров пошутил по поводу того, в дела каких государств Россия вмешалась в 2017 году

«Рука Москвы» потянулась к императору Японии. Кто следующий? Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 29 декабря 2017, 08:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: Логика заговора папы Римского и кучи вранья Солженицына: Радио REGNUM

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