Генсек ООН: обмен пленными – шаг к доверию между Киевом и Донбассом

Нью-Йорк, США, , 05:56 — REGNUM Обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса стал шагом к укреплению доверия между сторонами, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, сообщили в пресс-службе международной организации.

Комментируя завершившийся процесс обмена, Гутерреш выразил надежду на положительный сдвиг в отношениях между Киевом и ДНР и ЛНР.

«Он надеется, что этот гуманитарный акт послужит позитивным шагом для укрепления доверия между сторонами и призывает все стороны предпринять дальнейшие действия в этом духе», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, обмен военнопленными Украины и Донбасса состоялся 27 декабря. Процедура проходила в районе города Горловка (ДНР) на линии соприкосновения.

Украина передала ДНР и ЛНР 237 пленных. Из Донбасса на Украину вернулись 73 человека.

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28 декабря представитель украинского президента в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что на втором этапе обмена пленными из ДНР и ЛНР должны освободить 93 украинских заключенных.

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