Товарищ Си больше не готов мириться с либералами в правительстве

Пекин, , 03:32 — REGNUM Есть основания полагать, что переподчинение китайского аналога российской Национальной гвардии Компартии и Центральному военному совету — подготовка Компартии к борьбе с внутренним и внешним врагом. Так прокомментировал новость о переводе Народной вооруженной милиции Китая под единое руководство Военного совета Центрального Комитета Коммунистической партии КНР (ЦК КПК) эксперт по мировой геополитике и постоянный автор ИА REGNUM Иван Кузнецов.

«Возможно, это не что иное, как политическая победа военного руководства над руководством милиции. В то же время можно полагать, что этот шаг свидетельствует о подготовке к противостоянию с внутренним врагом настолько сильным, что есть вероятность его влияния на нынешнее руководство гвардии. А такое влияние нежелательно.

Если пытаться представить себе, кто может быть этим врагом, то тут тоже «развилка». С одной стороны, принятый в уходящем году план экономического развития Китая за счёт увеличения благосостояния народа наверняка имеет мощных противников среди ориентированных на экспорт капиталистов и прислуживающих им политиков. С другой — в условиях понемногу разгорающейся новой холодной войны с США у Китая есть основания опасаться активации всевозможных сценариев управляемых «народных» протестов и цветных революций», — полагает Иван Кузнецов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «с нуля часов 1 января 2018 года вооруженная милиция Китая будет находиться под единым руководством ЦК КПК, Центрального военного совета», о чем говорится постановлении ЦК КПК по корректировке системы руководства и командования Народной вооруженной милицией страны. Таким образом, с нового года войска китайских правоохранителей выйдут из организационной структуры Государственного совета КНР и войдут в штат Военного совета ЦК КПК.

Напомним, Народная вооруженная милиция Китая является составной частью НОАК. Это внутренние войска Китая, состоящие из ряда подразделений. Охраняет различные важные объекты в мирное время и призвана содействовать НОАК в совместной обороне и боевых действиях — в военное время. В соответствии с Конституцией Китая Народная вооруженная милиция не подчиняется правительству и руководству коммунистической партии.

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