Президент Италии назвал дату новых парламентских выборов

Рим, , 01:49 — REGNUM Новые парламентские выборы в Италии состоятся 4 марта 2018 года. Соответствующий указ подписал итальянский президент Серджо Маттарелла, сообщили в пресс-службе главы государства.

Также 28 декабря Маттарелла подписал указ о роспуске итальянского парламента. Решение принято после докладов спикеров двух палат парламента — в соответствии с 88 статьей итальянской конституции.

Под указом о роспуске парламента также поставил подпись премьер-министр Италии Паоло Джентилони.

Отметим, что роспуск итальянского парламента связан с истечением срока его полномочий. Перед подписанием президентом соответствующего указа он провел переговоры с Джентилони и главами верхней и нижней палат парламента.

Предыдущие выборы в парламент Италии прошли четыре года назад. За это время в стране сменились три премьер-министра — Энрико Летта, Маттео Ренци и сейчас правительство возглавляет Джентилони.

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