Ответ Вашингтону: Анкара сняла ограничения на выдачу виз в США

Вашингтон, , 01:30 — REGNUM Отмена ограничений на выдачу неиммиграционных виз на территории США санкционирована турецкими властями, сообщается коммюнике посольства Турции в Вашингтоне.

Решение принято после того, как 28 декабря американское посольство в Турции анонсировало возобновление выдачи виз на территории этой страны.

Между тем турецкие власти уточнили, что Вашингтону не предоставлено каких-либо гарантий, касающихся замешанных в расследовании американских дипломатов.

В заявлении посольства также сказано, что Анкара обеспокоена судебными процессами, начатыми в США в отношении граждан Турции.

Напомним, 4 октября 2017 года в Стамбуле (Турция) был арестован Метин Топуз, сотрудник американского генконсульства — по делу о мятеже 2016 года. По версии турецкой стороны, он связан с возглавляемой Фетхуллахом Гюленом ФЕТО («Террористической организации фетхуллахистов»).

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Спустя четыре дня после ареста Топуза, Вашингтон приостановил выдачу неиммиграционных виз во всех дипмиссиях Турции. Турецкая сторона сделала симметричный шаг, приостановив визы гражданам США.

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