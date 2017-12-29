National Interest: Пока США топчутся на месте, Россия набирает очки

Максим Исаев, , 01:39 — REGNUM

«И Россия, и Турция считают, что решение США о признании Иерусалима столицей Израиля не помогает урегулированию ситуации на Ближнем Востоке», — заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции 11 декабря в Анкаре. В 2017 году состоялось восемь встреч лидеров России и Турции, что свидетельствует о значительном укреплении отношений после ноября 2015 года. В то же самое за последние несколько месяцев произошло сближение Турции и Ирана. На переговорах в Анкаре, направленных на урегулирование сирийского конфликта, Иран, Россия и Турция также обсуждают будущее Ближнего Востока после уничтожения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Если данная тенденция сохранится, она может иметь серьезные последствия для политики Вашингтона и его союзников, таких как Саудовская Аравия и Израиль, пишет Сет Дж. Францман в статье для The National Interest.

Встреча Путина с турецким президентом Реджепом Эрдоганом состоялась на фоне призыва турецкого лидера о проведении экстренного заседания Организации Исламского сотрудничества, чтобы осудить решение президента США Дональда Трампа о переносе американского посольства в Иерусалим. Россия уже признала, что Западный Иерусалим является столицей Израиля, но хотела показать Турции, что она поддерживает позицию Анкары. В то же самое время российские и турецкие представители завершили сделку по продаже Турции зенитной ракетной системы С-400. Приобретение российской военной техники сигнализирует о том, что Турция и Россия, которые поддерживали противоположные стороны в сирийском конфликте, видят возможности для взаимовыгодного сотрудничества.

Турция смогла убедить Россию отложить мирные переговоры в Сочи в сентябре 2017 года, поскольку на переговоры были приглашены представители курдской партии «Демократический союз», которая контролирует курдские отряды народной самообороны (YPG) в восточной Сирии. Турция рассматривает курдские отряды народной самообороны как составную часть Рабочей партии Курдистана, которая в Анкаре признана террористической организацией. На протяжении нескольких лет Россия имела дружеские отношение с «Демократическим союзом», теперь всё может измениться, поскольку Москва сейчас ориентируется на сотрудничество с Анкарой. США, наоборот, тесным образом связаны с сирийскими демократическими силами, основным компонентом которых остаются курдские отряды народной самообороны.

Россия также стремилась сократить свои силы в Сирии. Прежде чем Путин встретился с Эрдоганом 11 декабря, он отправился на сирийскую авиабазу «Хмеймим» и объявил, что российские солдаты возвращаются домой. «За два с небольшим года российские вооруженные силы совместно с сирийской армией разгромили самую боеспособную группировку международных террористов», — заявил Путин.

Эрдоган поддержал вывод российских войск из Сирии. Казалось бы, теперь Анкара получила то, чего хотела: вывод большей части российских войск и отмену приглашения на переговоры представителей курдской партии «Демократический союз».

Иран также сближается с Турцией. В феврале 2017 года руководство Ирана вызвало турецкого посла в связи с комментариями министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, раскритиковавшего роль Ирана в Сирии. Однако референдум о независимости Иракского Курдистана, прошедший в сентябре 2017 года, сблизил позиции Турции и Ирана. В октябре в Тегеране состоялась встреча Эрдогана и президента Ирана Хасана Рухани. Ситуация вокруг Иерусалима также способствовала укреплению отношений между Анкарой и Тегераном, поскольку обе страны имеют схожие взгляды относительно решения Белого дома о переносе американского посольства из Тель-Авива.

Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, интересы Ирана, России и Турции не всегда совпадают, но существуют общие точки соприкосновения относительно ситуации в Сирии. Представитель президента Турции Ибрагим Калын (İbrahim Kalın) заявил 2 декабря, что после разгрома ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии «зарождается новая энергетическая игра». Калын добавил, что США в восточной Сирии стремятся стать своеобразным противовесом России и Ирану. В этом случае сотрудничество Турции с Ираном и Россией имеет важное значение.

Союз между Турцией, Ираном и Россией не сулит США ничего хорошего. Данные страны не включили США в переговорный процесс в Астане и Сочи. Частые встречи между лидерами трех стран свидетельствуют о том, что США просто оставили на обочине. С другой стороны, отсутствие встреч между США и региональными союзниками резко контрастирует на фоне взаимоотношений между Турцией, Ираном и Россией. Другие страны региона тоже начинают присматриваться к этому триумвирату. Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади поддерживает тесный контакт с Ираном, Турция направила войска для защиты Катара. Иорданский король Абдалла II ибн Хусейн обратился к Турции за поддержкой в связи с позицией США по Иерусалиму. Россия и Ирак объявили об уничтожении ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в то время как США заявили, что на востоке Сирии предстоит еще большая работа. В 2018 США предстоит сконцентрировать особое внимание на сложившемся триумвирате.

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