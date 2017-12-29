Лавров — о «руке Москвы»: «Пока императора Японии снять не получается»

Москва, , 00:58 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил по поводу того, в дела каких государств Москва вмешалась в уходящем году, передает телеканал НТВ.

В программе «Международная пилорама», отвечая на вопрос ведущего Тиграна Кеосаяна «В какие выборы мы еще собираемся вмешиваться в следующем году?», российский министр пошутил, что есть виды на Японию.

«Пока императора японского снять не получается, — сказал Лавров. — Мы все делали, чтобы это было поскорее, но на два года он выпросился. Но надеемся!»

Отметим, что Кеосаян упомянул «вмешательство России» в выборы во Франции, Испании, Великобритании. Лавров не остался в долгу и добавил:

«Вы не все перечислили, что мы в этом году сотворили. Швеция, Дания, Черногория, Македония».

Ведущий тут же напомнил про Австрию.

«В общем пришлось трудиться, кончено, — сказал Лавров. — Это не просто. Из-за этого у нас не доходили руки до других вещей, которые не менее важны. Например, как культурные связи с Японией развивать…»

Ведущий уточнил, поправим ли мы ситуацию на следующий год. Лавров сказал, что «уже сейчас поправляем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос отречения от власти императора Японии Акихито обсуждается с июля 2016 года. Глава императорского дома выразил желание «уйти в отставку» из-за преклонного возраста и проблем со здоровьем.

Через год, в минувшем июне, верхняя палата японского парламента приняла законопроект об отречении монарха. 8 декабря правительство Японии утвердило дату отречения — 30 апреля 2019 года.

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