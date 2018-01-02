Украинская Рада: ответ России «есть лицемерие и стратегический маневр»

Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM 20 декабря Совнарком принял предложенную Лениным резолюцию по докладу Прошьяна (л. с. р.), председателя делегации крестьянского съезда, ездившего на Украину для переговоров с Радой.

«Выслушав доклад Прошьяна, который в качестве делегата от крестьянского съезда имел беседу с Винниченко, Грушевским, Поршем и др. как официальными представителями Рады, и приняв во внимание, что эти официальные представители Рады выразили принципиальную готовность начать переговоры о соглашении с Советом народных комиссаров на началах признания Советом народных комиссаров независимости Украинской республики и признания Радой контрреволюционности Каледина и его пособников; приняв далее во внимание, что Совет народных комиссаров всегда и безусловно признавал право всякой нации, в том числе украинской, на независимое государственное существование; что всякая попытка устранить войну с Радой, если бы Рада признала контрреволюционность Каледина и не мешала войне против него, безусловно желательна; выражая свое убеждение в том, что только советы украинской крестьянской бедноты, рабочих и солдат могут создать на Украине власть, при которой столкновения между братскими народами будут невозможны, — Совет народных комиссаров, считая в то же время целесообразным открыть деловые переговоры с Радой с целью устранения тех столкновений, которые вызваны были политикой Рады по отношению к общему фронту и контрреволюционному восстанию Каледина, постановляет: предложить Раде переговоры о соглашении на указанных началах и наметить как один из пунктов, где было бы, вероятно, удобнее всего вести переговоры, гор. Смоленск или Витебск»

На заседании Генерального секретариата Рады самое популярное мнение выразил Порш (укр. с.-д.): «Ответ СНК — есть лицемерие и стратегический маневр». Он предлагает поэтому вовсе не вступать в переговоры. Если же вступать, то потребовать полного признания Украинской республики, Центральной рады и Генерального секретариата единственным правительством Украины, одновременно вести решительную борьбу с большевиками на Украине и только после полного разрешения этих двух вопросов поставить на обсуждение вопрос о борьбе с контрреволюцией. Текст ответа было поручено составить Винниченко.

Опубликовано постановление СНК об открытии Учредительного собрания 5 января 1918 г., при установленном кворуме в 400 депутатов.

Всероссийская комиссия по выборам в Учредительное собрание получила телеграмму от рабочих-железнодорожников ст. Орши (Могилевской губ.), в которой они заявляют о недоверии Авксентьеву (прав. с.-р., председатель Исполкома советов кр. д. до октября), прошедшему в Учредительное собрание от Могилевской губернии, и отзывают его из Учредительного собрания.

Опубликована статья народного комиссара просвещения Луначарского по поводу забастовки, объявленной школьными учителями. Указывая, что ей наносится вред лишь детям, Луначарский заявляет: «Учителей, продолжающих саботаж, придется устранить от школьной деятельности навсегда».

Председатель русской мирной делегации Иоффе послал председателям мирных делегаций четверного союза телеграмму, в которой указывает, что правительство Российской республики считает необходимым перенести дальнейшие переговоры о мире на нейтральную почву и предлагает с своей стороны Стокгольм. Ответа русская делегация будет дожидаться в Петрограде. По поводу этой телеграммы Иоффе в беседе с журналистами заявил:

«Этим наша делегация полагает приблизить момент участия наших союзников в переговорах. Наша делегация разослала приглашение всем союзным с нами державам принять участие в возобновляемых переговорах. Мы ждем их ответа. Если они не прибудут в Стокгольм, то переговоры будут продолжаться в масштабе сепаратного мира».

В Петрограде продолжается работа комиссии о военнопленных русско-германско-австрийской конференции. Обсуждается вопрос о категориях лиц, подлежащих обмену, пунктах перевозки пленных и вопросы улучшения быта военнопленных.

Купянск занят московским революционным отрядом (1900 человек) под командой Саблина (левый с.-р.). Оставив в Купянске отряд в 200 человек, Саблин двинулся по направлению Попасное — Родаково — Дебальцево — Луганск.

Отрядами Сиверса и Саблина была установлена связь с Донбассом.

В Москве общегородской митинг печатников-большевиков резко осудил поведение печатников типографии Сытина, отказавшихся печатать «Известия Московского Совета». Им объявлен бойкот; постановлено добиваться исключения их из профсоюза. Покровительствующему рабочим — сытинцам правлению профсоюза печатников вынесено недоверие.

В специальном обращении к ЦК профсоюзов митинг просит принять меры к подавлению «контрреволюционного гнезда» в сытинской типографии и правлении союза печатников.

Совет рабочих и солдатских депутатов Иваново-Вознесенска постановил обложить имущие слои населения налогом в пользу семей лиц, отправляющихся на борьбу с Калединым.

В Омске съезд киргизов Сибири объявил автономию казаков-киргизов и избрал временный комитет управления «Алаш-орды» в составе 25 человек с местопребыванием в Семипалатинске.

Рабочие депо Владикавказской ж. д. в Ростове-на-Дону забастовали вследствие недовольства выплатой им жалованья крупными денежными купюрами.

Совет народных комиссаров Западной области и фронта в специальном обращении разоблачает «национально-шовинистическую» политику белорусских национальных организации Рады и Громады и истинные цели созванных ими национальных съездов. Съезд 15 декабря постановил признать в принципе советскую власть, установить контакт с центральным правительством России, но одновременно высказался за непризнание совнаркома и исполнительного комитета советов Западной области. Взамен их съезд предложил создать особый центральный орган, верховный в крае и на фронте, избранный данным национальным съездом. Совнарком Западной области поэтому решил:

«Так называемый Белорусский съезд объявить распущенным и принять меры к ликвидации вновь возникающей контрреволюционной авантюры выступивших под маской белорусских националистов кадетов и соглашателей».

На II краевой Кавказский съезд советов рабочих депутатов в Тифлисе прибыли бакинцы и делегаты Северного Кавказа. Временный председатель Рамишвили (с.-д.-меньшевик) предлагает избрать постоянный президиум. Заргарьянц (большевик, делегат Баку) от имени большевиков и левых с.-р. заявляет, что они воздерживаются от участия в выборах президиума, пока не будет принято решение о норме представительства на съезде для Баку. Большинством голосов принимается предложение Рамишвили, и большинством 123 при 14 воздержавшихся председателем съезда избирается Жордания (меньшевик), товарищами председателя Рамишвили (меньшевик), Саакян (с.-р.), Налгадниян (дашнак), одно место оставлено большевикам; секретари: Барсамов (меньшевик), Серов (с.-р.), Папазян (дашнак), одно место оставлено большевикам.

Затем съезд переходит к обсуждению требования бакинцев и присоединившихся к ним делегатов Екатеринодара и Новороссийска об изменении нормы представительства: 1 делегат на 2000; если это не пройдет, предоставить каждому бакинскому делегату 4 голоса, в противном случае бакинцы отказываются принимать участие на съезде и остаются на нем лишь с информационной целью. В результате длительных прений съезд большинством голосов предложение бакинцев отвергает, норма представительства оставляется прежней. Одновременно съезд постановляет признать данный съезд чрезвычайным. Вопрос, возбужденный Бакинским советом, о помощи, оказанной Каледину Закавказским комиссариатом, решено обсудить лишь в том случае, если бакинцы примут активное участие в работах съезда.

Опубликовано интервью с лидером л. с.-р., вступившим в состав СНК, Карелиным. По вопросу об отношении партии левых с.-р. к большевикам он заявил:

«Отношения вполне дружественные; единственно в чем левые с.-р. расходятся с большевиками, — это вопрос о терроре, к которому они (левые с.-р.) относятся резко отрицательно. Кроме того, мы полагаем, что часть проводимых мероприятий, являющихся теоретически вполне приемлемыми, на практике слишком смелы. В общем наша партия является регулятором, умеряющим излишний пыл большевиков».

На вопрос сотрудника «Новой Жизни», в чем же проявилась роль регулятора, Карелин ответил: «Благодаря нам был обеспечен созыв Учредительного собрания, нашими усилиями декрет об отзыве депутатов приобрел такой характер, что он не может служить орудием срыва Учредительного собрания; он имеет в настоящее время декларативное значение, являясь своего рода предупреждением депутатам Учредительного собрания».

Петроградский комитет с.-д. объединенных интернационалистов принял решение, в котором саботаж служащих государственных учреждений квалифицируется как орудие классовой борьбы буржуазии против пролетариата. Комитет призывает членов организации, не отказываясь от критики политики большевиков, энергично вести борьбу с саботажем и принимать посильное участие в работе госаппарата.