В Сирии повреждена электростанция, подававшая энергию в Тартус и Латакию

Дамаск, , 23:15 — REGNUM В сирийской провинции Хама боевики вывели из строя тепловую электростанцию, питавшую электроэнергией Тартус и Латакию, где расположены базы российских ВКС и Военно-Морского флота, сообщает 28 декабря агентство ТАСС со ссылкой на сирийские СМИ.

По предварительным данным, в зоне деэскалации к югу от административного центра сирийской провинции Хама боевики нарушили режим прекращения огня, захватили и вывели из строя тепловую электростанцию в населенном пункте Зара.

Отмечено, что эта электростанция снабжает электроэнергией пять сирийских провинций, включая Тартус и Латакию, где расположены российские военные базы.

На данный момент подача электроэнергии в прибрежные районы Сирии прекращена.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря российские военные отразили ракетное нападение на авиабазу Хмеймим, где расположены части группировки Вооруженных сил РФ в Сирии.

Боевики выпустили по российской авиабазе несколько ракет, из которых две были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом (ЗРПК) «Панцирь-С1», а еще одна взорвалась в районе города Джабла. Никто из российских военнослужащих не пострадал.

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