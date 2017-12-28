Клинцевич: Атака на базу Хмеймим в Сирии не могла пройти без участия США

Москва, , 22:35 — REGNUM Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что атака террористов на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии не была бы возможно без участия США. Об этом он написал 28 декабря на своей странице в Facebook.

«Абсолютно убеждён, что атака боевиками российской базы в Сирии была невозможна без участия США — и в данном случае всё равно, идет ли речь о их непосредственном участии или о, так сказать, благожелательном нейтралитете», — отметил сенатор.

По словам Клинцевича, доподлинно известно, что на контролируемых правительственными войсками Сирии территориях «боевики, в какое бы обличье они ни рядились, отсутствуют в принципе». С другой стороны, и возглавляемая США коалиция заявила о полной победе над террористами.

«Выходит, что боевиков не должно быть в Сирии как сколько-нибудь реальной силы, но они, судя по их действиям, есть. Просто США, как это, увы, водится за ними, говорят неправду», — подчеркнул Клинцевич.

Сенатор добавил, что не берётся утверждать, что атака на базу Хмеймим осуществлялась непосредственно боевиками с американских военных баз в Сирии, однако, по его мнению, «очень даже вероятно, что речь идёт о боевиках, подготовленных и вооружённых американской стороной».

«Короче говоря, атака боевиков, на мой взгляд, служит еще одним подтверждением информации, озвученной недавно Генштабом России, что террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ — ред.) проходят боевую подготовку на американских военных базах в Сирии», — заключил Клинцевич.

Напомним, ранее сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает обстрел террористами российской авиабазы Хмеймим в Сирии как провокацию, нацеленную на подрыв процесса мирного урегулирования.

Как передавало ИА REGNUM, 27 декабря боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, выпустив в её направлении две ракеты. Обе они были успешно уничтожены находившейся на дежурстве российской системой «Панцирь-С1». Российскими специалистами установлено, что ракеты были выпущены с территории населенного пункта Бдама в провинции Идлиб.

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