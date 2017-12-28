Заседание муниципальных депутатов на Украине прервал гимн России

Ирпень, Украина, , 20:52 — REGNUM На заседании совета города Ирпеня Киевской области Украины 28 декабря национальный гимн оказался прерван отрывком из гимна России. Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр города Владимир Карплюк.

По его утверждению, флешка с гимном была подменена «оппонентами городской власти», имевшими целью спровоцировать конфликт в городском совете.

Однако, по словам Карплюка, провокация не удалась, так как депутатское большинство «спело гимн Украины без музыкального сопровождения, чем подтвердило свой патриотизм».

Мэр также сообщил о намерении подать заявление в связи с инцидентом в Службу безопасности Украины, так как «за этой провокацией могут стоять сепаратисты».

В заключение Карплюк заверил, что депутаты Ирпенского городского совета «оказывают мощную поддержку и помощь воинам АТО».

В подтверждение тому он отметил, что участникам боевой операции против республик Донбасса и семьям погибших в городе было выделено «рекордное количество жилья — 50 квартир и более 200 земельных участков».