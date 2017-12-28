The Washington Times: Роль России в северокорейском кризисе очень важна

Александр Белов, , 21:24 — REGNUM

Россия является влиятельным стратегическим игроком в Северо-Восточной Азии с конца XIX века. СССР помог в создании КНДР около 70 лет назад. С тех пор Россия непрерывно выстраивала связи с северокорейским руководством и оказывала поддержку, начиная с экспорта энергоресурсов и заканчивая защитой от самых экстремальных санкций Вашингтона в отношении Пхеньяна. Учитывая эти долгосрочные отношения, Россия располагает хорошими возможностями для содействия усилиям по сдерживанию военных программ КНДР, пишут Ренсселер Ли и Вильям Севиэ в статье для The Washington Times.

США в основном стремятся заручиться поддержкой КНР для разрешения северокорейского кризиса, не придавая особого значения роли России. Китай является мощным экономическим субъектом, который контролирует сектор внешней торговли КНДР, однако КНР неохотно использует свое влияние для давления на Пхеньян, опасаясь дестабилизирующих последствий краха политического руководства КНДР.

В международной политике точки зрения США и России существенно расходятся, что, несомненно, препятствует сотрудничеству, но долгосрочное сотрудничество между Россией и КНДР является важным дипломатическим активом, который Россия могла бы использовать, чтобы подтолкнуть КНДР к конструктивным переговорам. Естественно, что Москва обеспокоена возможностью крупного вооруженного конфликта на Корейском полуострове, который расположен вблизи российских границ. Россия заинтересована в дипломатическом решении северокорейского кризиса.

Хотя Россия не сталкивается с непосредственной угрозой со стороны КНДР, есть основания полагать, что ядерная программа Пхеньяна может привести к распространению ядерного оружия в другие страны Северо-Восточной Азии и за ее пределы. По этой причине Россия рискует столкнуться с новыми противниками, вооруженными ядерным оружием.

Международные экономические санкции и попытки США заручиться поддержкой КНР не оказали необходимого давления на КНДР, которая только выиграла больше времени для развития своих военных программ. В сентябре 2017 года КНДР вышла на новый этап, осуществив испытание водородной бомбы. В ноябре прошли испытания северокорейской ракеты, которая теоретически уже может достигнуть континентальной части США.

Вашингтон продолжает ужесточать экономические санкции, однако, осознавая низкую эффективность данных мер, американская администрация уже не может полагаться исключительно на экономическое давление. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил 12 декабря, что США «готовы говорить в любое время, когда Северная Корея» выразит готовность, и «организовать первую встречу без предварительных условий».

Хотя США все-таки выдвинули условие о том, чтобы КНДР прекратила ядерные и ракетные испытания в течение определенного периода времени, прежде, чем состоялись бы переговоры, подобный сценарий развития событий предоставил бы существенные возможности.

Если США встанут на дипломатический путь решения проблемы, самым непреодолимым препятствием на данном пути может стать отсутствие доверия между США и КНДР. Именно в этот момент США стоило бы задуматься о возможности включения России в переговорный процесс. Россия могла бы установить общие рамки и руководящие принципы переговорного процесса и даже провести встречу с представителями КНДР, чтобы озвучить переговорную позицию Пхеньяна.

Учитывая долгую историческую связь между Пхеньяном и Москвой, КНДР, скорее всего, воспримет Россию как честного посредника в переговорах. Во-вторых, Москва оказывает Пхеньяну самую решительную дипломатическую и экономическую поддержку. Президент России Владимир Путин не раз указывал, что политика западных санкций — это ошибочный и тупиковый путь.

3 stephan КНДР

Наконец, Россия, в отличие от Китая, не будет восприниматься КНДР как дипломатический посредник, выдвинутый США, что, безусловно, лишь усиливает привлекательность Москвы как честного посредника.

На брифинге 13 декабря замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что «Северная Корея — наш сосед, мы должны развивать отношения с этой страной. Политический диалог чрезвычайно важен».

В начале декабря во время встречи министров иностранных дел ОБСЕ министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал Тиллерсона о том, что «прежде всего Северная Корея хочет поговорить с США о своих собственных гарантиях безопасности… Россия готова принять участие в содействии таким переговорам».

Сейчас настало самое время для того, чтобы воспользоваться предложением России, которая могла бы взять на себя роль честного посредника в переговорах по урегулированию ядерной проблемы на Корейском полуострове. Более значительная роль России в переговорном процессе могла бы привести к значительному прогрессу. К сожалению, данный аргумент редко звучит в политических кругах Вашингтона.

Читайте развитие сюжета: National Interest: Пока США топчутся на месте, Россия набирает очки