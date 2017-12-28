ВСУ обстреляли из миномётов западную окраину Донецка

Донецк, , 20:33 — REGNUM Посёлок Трудовские на западной окраине Донецка днём 28 декабря подвергся миномётному обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на оперативное командование ДНР.

«Противник вновь нарушил объявленное новогоднее перемирие. В 13:55 в направлении посёлка Трудовские с позиций 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ выпущено одиннадцать мин», — сказал представитель командования.

Он добавил, что информация о возможных пострадавших и разрушениях в настоящее время уточняется.

Ранее сегодня в небе в районе прифронтовых населённых пунктов Марьинка и Красногоровка, находящихся под контролем ВСУ, был замечен украинский военный вертолёт Ми-24.

По данным командования ДНР, расстояние от вертолёта до линии фронта составило 7−8 километров. Между тем, в соответствии с Минским меморандумом от 19 сентября 2014 года, использование боевой авиации и беспилотников запрещено в зоне не менее 30 километров от линии соприкосновения.

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Напомним, с 23 декабря в Донбассе объявлено перемирие в связи с новогодними и рождественскими праздниками. Обстрелы полностью не прекратились, тем не менее их число существенно уменьшилось.