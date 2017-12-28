Несмотря на санкции, в РФ восстановили экономику – Железняк

Москва, , 20:13 — REGNUM Россия восстановила свою экономику, заявил депутат Госдумы РФ («Единая Россия») Сергей Железняк 28 декабря в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1», подводя итоги уходящего, 2017 года.

«Граждане России понимают, что хорошо, а что плохо, — отметил Железняк. — Мы поддержали решение 2 млн человек, решивших присоединиться к России. Мы победили в Сирии. Если всё было бы плохо, США и Великобритания не считали бы нас основными конкурентами в глобальной политике. После всех санкций РФ восстановила свою экономику. В условиях санкций мы смогли наладить производство. И теперь у нас экономический рост, а российское руководство повышает пенсии и повышает социальные пособия».

Напомним, по данным Росстата, в ноябре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года отмечался спад промышленного производства на 3,6%. За 11 месяцев отмечено снижение динамики в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений. Следует отметить, что зафиксированное падение объёма промпроизводства в годовом выражении стало максимальным с октября 2009 года. Зима и весна, по мнению экономистов, могут стать временем массовых сокращений, сопровождающихся неумолимым удорожанием продуктов питания, одежды и техники.