В Госдуме отреагировали на заявления Порошенко о закупках российского газа

Москва, , 19:19 — REGNUM Россия и ранее не отказывала Украине в поставках газа, заявил 28 декабря журналистам агентства RT председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

Таким образом Павел Завальный прокомментировал сообщение украинского президента Петра Порошенко о том, что Россия умоляет Украину возобновить закупку российского газа, и Киев готов на это, если газ будет дешёвым, «честным и некоррупционным».

«Мы никогда не отказывали Украине в поставках газа. Тот газ, который они покупают реэкспортом, по сути, российский. Он обходится дороже, чем газ, который они могли бы закупать в России, где-то на $20 за тысячу кубов. Если средняя цена нашего газа около $190−195, то они покупали тот, который стоит больше $200, и потеряли на этом десятки миллионов долларов. А сейчас у них, кроме всего прочего, есть обязательство: приобретать не менее 5 млрд кубов газа в год. У нас, соответственно, есть обязательство продавать Украине газ, где формула цены привязана к европейскому хабу. Но он всё равно будет им обходиться дешевле, чем газ, который они приобретают в Европе», — рассказал Павел Завальный.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский президент Пётр Порошенко 28 декабря опубликовал видеозапись выступления перед жителями Украины, в ходе которого заявил, что Москва умоляет Украину возобновить закупку газа у России.

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