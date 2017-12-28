Кадыров: Власти США сами поставили крест на своей демократии

Грозный, , 19:05 — REGNUM Глава Чечни распространял посредством своих страниц в соцсетях правду о ситуации в Чечне, в России и в мире в целом, поэтому его аккаунты в Instagram и Facebook были заблокированы. Об этом Рамзан Кадыров заявил сегодня, 28 декабря, в своем посте в Telegram-канале.

По словам чеченского лидера, он активно освещал все события, которые происходили в республике, информировал население о важных решениях и, по данным «Медиалогии», является лучшим блогером 2017 года.

Как отметил Кадыров, его подписчиками в Instagram и Facebook были более четырех миллионов человек, что для США было одним из первых показателей в соцсетях — третье место по читаемости. Объективные комментарии событий, по мнению главы Чечни, не нравились властям этой страны, ведь армия подписчиков Кадырова ежедневно увеличивалась на 3−4 тысячи пользователей.

«Власти США это знали, и поэтому мне один товарищ из Америки сказал, что я мешаю им очень сильно, так как довожу истину до своих подписчиков, а они уже распространяли правду дальше. Мой товарищ говорил, что в скором времени я попаду в списки какие-то и США заблокируют меня. Я этому не верил, ведь соцсети должны быть независимыми и объективными. Но они сами поставили крест на своей демократии», — прокомментировал чеченский лидер блокирование своих страниц.

Однако, такой шаг администраторов соцсетей не испугал Кадырова. Он отметил, что находится «на правильном пути», ему приходят тысячи писем со словами поддержки в Telegram, Mylistory. Это значит, как написал Кадыров, что и дальше через свои страницы в «ВКонтакте», Mylistory, Twitte он будет «транслировать правду всеми доступными способами».

Читайте также: Кадыров назвал «мышиной вознёй» блокировку его в американских соцсетях

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря аккаунты Рамзана Кадырова в социальных сетях Facebook и Instagram (принадлежит Facebook) оказались заблокированными. Позже в администрации Facebook сообщили, что доступ к страницам главы Чечни был закрыт в связи с включением его в список лиц, на которых распространяется действие торгово-экономических санкций США. Ранее, 20 декабря, Рамзан Кадыров был включён в так называемый список Магнитского.

По поводу инцидента Роскомнадзор направил Facebook и Instagram запрос о причинах удаления аккаунтов главы Чечни. Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров назвал блокировку примером двойных стандартов. Сам Кадыров отозвался о запрете на данные соцсети как о «мышиной возне США» и сказал, что спокойно относится к этому демаршу.

Читайте также: Компания Facebook назвала причину блокировки аккаунта Рамзана Кадырова