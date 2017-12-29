Крым: кадровый голод и надежды на светлое будущее

Александр Дремлюгин, , 07:00 — REGNUM

Несмотря на сложные задачи, которые стоят перед властями Крыма в вопросах развития полуострова после воссоединения с Россией, местная власть испытывает серьёзный кадровый голод, и это одна из острейших проблем региона. Не помогают даже специалисты с материка: режим ручного управления со стороны первых лиц республики неэффективен, систему власти необходимо выстраивать таким образом, чтобы проблемы людей решались на местах, автоматически, а не после пинка от начальства. Эта мысль стала основной в большом и откровенном разговоре главы РК Сергея Аксёнова с журналистами во время пресс-конференции по итогам уходящего года, сообщает ИА REGNUM.

За ФЦП ответят все

Руководитель региона рассказал о начале служебного расследования в связи с нарушениями сроков строительства объектов в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. По итогам года её исполнение составило лишь 89%, и республика должна вернуть в федеральный бюджет более 5 млрд рублей, которые не были освоены. При этом треть объектов ФЦП строится в Крыму с отставанием от плана-графика, и не исключено, что достраивать их придётся за счёт средств республиканского бюджета.

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«Общий объём неосвоенных средств — более 5 млрд рублей на 2018 год. Причины сейчас устанавливает служебное расследование. При этом огромное количество вопросов возникает к бывшим руководителям и сотрудникам региональной экспертизы, которые принимали проекты строительства объектов ФЦП. Примерно в 30% случаев эти проекты не соответствуют никаким реалиям, просто некачественно подготовлена техническая документация, поэтому начальник региональной экспертизы был заменён в начале осени. Есть проблема и в специалистах, которые там работают», — отметил Сергей Аксёнов, подчеркнув, что если обнаружатся субъективные причины задержки, все ответственные должностные лица будут наказаны незамедлительно.

При этом глава РК заверил, что, несмотря на отставания в сроках, объём финансирования ФЦП пересматривать не будет.

«Можно ли выполнить все объёмы программы, которые были запланированы в 2014 году до 2020 года, не нужно ли её растянуть? Считаю, что продлевать и увеличивать финансирование пока нет никакого смысла», — отметил Аксёнов.

Особые условия

Напомним, условия развития российского полуострова в 2014 году было решено создавать с помощью федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», в рамках которой стоит задача обеспечить развитие транспортного, промышленного и энергетического комплекса, инфраструктуры, связи и водообеспечения, социальной сферы и туристического кластера. Сначала на ФЦП запланировали порядка 680 млрд рублей, однако со временем объём финансирования скорректировали до 825 с лишним миллиардов рублей.

В числе основных из более чем 600 объектов программы особняком стоит Крымский мост, который в будущем должен связать материковую часть России с полуостровом. Возведением уникального транспортного перехода через Керченский пролив занимается одна из крупнейших российских компаний — «Стройгазмонтаж», которая принадлежит Аркадию Ротенбергу.

Министр транспорта Максим Соколов изначально оценивал российскую «стройку века» в 50 млрд рублей, а вице-премьер Дмитрий Козак позже называл цифру от 150 до 200 млрд. Сейчас общая стоимость крупнейшего за постсоветский период проекта, согласно госконтракту, с учётом затрат заказчика составляет почти 228 млрд рублей.

При этом мост — чуть ли не единственный объект ФЦП, строительство которого идёт без нареканий.

По остальным объектам всё менее радужно. Для наглядности расскажем о дорожной сфере. Например, летом 2017 года на руководителя местной Службы автодорог, отвечающей за строительство федеральной трассы «Таврида» и ряда других дорог полуострова по линии ФЦП, Алексея Сафронова, перебравшегося в Крым из Томска, завели уголовное дело по подозрению в подлоге. В Следственном комитете РФ утверждают, что он при трудоустройстве на работу скрыл то, что является соучредителем и генеральным директором частной строительной фирмы. Чиновник уволился с госслужбы в тот же день, когда на него возбудили дело. Однако в кулуарах говорят, что он собирается занять пост нового председателя Комитета дорожного хозяйства Крыма, если удастся замять уголовное дело…

До Сафронова этот ответственный пост полгода занимал не имеющий абсолютно никакого реального опыта работы в дорожной сфере бывший питерский танцор Игорь Кравченко. Использовав формальный повод в начале 2017 года, руководство РК вынудило молодого чиновника уйти в отставку «по собственному желанию» после разразившегося скандала вокруг его не по статусу дорогого новогоднего отдыха со своей незадачливой невестой, которая опубликовала совместные фото со своим возлюбленным в одном из самых дорогих отелей полуострова со множеством дорогих подарков.

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Этот факт вызвал бурю негодования у крымчан, которые задавались логичным вопросом: почему его уволили по этой причине, а не за провальную работу? Ведь пока бывший хореограф обещал крымчанам построить наземные переходы для диких животных, дороги медленно, но верно приходили в негодность, в частности участок трассы от Симферополя до Феодосии, ремонт которого делали под контролем Кравченко. За полгода он просто развалился. При нём также были сильно затянуты сроки начала строительства подъездных путей для трассы, но никаких официальных проверок в отношении руководителя службы автомобильных дорог не проводилось. Он просто уехал домой.

Спустя некоторое время глава РК Сергей Аксёнов вывел Службу автодорог из сферы управления министерства транспорта РК, закрепив контроль над подразделением за вице-премьером Виталием Нахлупиным — бывшим представителем крыла Партии регионов. Летом, кстати, прокуратура инициировала проверку по поводу его связи с победителем дорожных тендеров.

О том, что он имеет отношение к компаниям, ведущим дорожное строительство, публично и неоднократно заявлял крымский общественник Александр Талипов, отмечая, что в украинские годы вице-премьер был связан с донецкой фирмой «Коммунтранс», которая на полуострове регулярно выигрывала многомиллионные подряды на дорожное строительство.

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По утверждению Талипова, техника с украинскими логотипами и донецкими номерами находится в «Дорожно-транспортной строительной компании», которая стала единственным допущенным к аукциону участником и выиграла контракт на строительство транспортной развязки стоимостью около миллиарда рублей.

Ход проверки представители прокуратуры пока не комментируют.

Пустая скамейка запасных

По подсчётам журналистов, только в 2017 году более полусотни республиканских и муниципальных чиновников Крыма лишились своей работы. По различным причинам уволены с должностей: 11 руководителей исполнительных органов государственной власти РК, 39 их заместителей, а также один вице-премьер — Олег Казурин, который вскоре предстанет перед судом по серьёзным обвинениям в коррупции. А за неполные четыре года у главы крымского правительства сменилось 10 вице-премьеров и около 30 министров, многие из которых были командированы с материка в качестве высококлассных профи, но доказали обратное.

«Свою вину тоже не отрицаю. Однако достаточного количества кадровых специалистов, отвечающих требованиям времени, у нас, к сожалению, нет. Я сейчас изучаю дела начальников департамента молодёжи, замминистров, на них будем делать ставку. Рассчитываем, что придут молодые специалисты, у которых горят глаза, которые действительно хотят что-то изменить. При этом я прекрасно понимаю, что молодым пробиться тяжело, увы, но так построена на сегодняшний день система госвласти. Конкуренция достаточно высокая, многих подающих надежды управленцев «душат» находящиеся при должностях чиновники», — пояснил на итоговой пресс-конференции Сергей Аксёнов.

Кадровые перестановки, по его словам, процесс естественный, поэтому будут продолжены. Как говорится, ничего личного, только результат.

«Это касается всех, в том числе и меня: если я не буду выполнять целевые показатели, то зачем я буду нужен президенту и крымчанам? Это госслужба, и не может быть тут каких-то личных моментов. Есть только одно — эффективность. Человек, может быть, хороший, но если он не даёт результат, то работать руководителем на конкретной службе он не будет. Я это делаю не из личных побуждений или амбиций, поверьте, — подчеркнул Аксёнов, приведя в пример вопиющий случай с «Крымжелезобетоном», 250 сотрудников которого пять месяцев не получали заработную плату. — Умышленно это сделано или нет, не знаю, но директор предприятия уже в Киеве, поэтому, может быть, и умышленно».

По словам главы региона, за то, что была допущена такая задолженность — около 174 миллионов рублей, уже принято решение уволить по статье замглавы минстроя РК Владимира Локтионова.

«Вопросы будут и к министру — чем он занимался в этот период. Будет служебное расследование», — сделал анонс глава РК, отметив, что если в 2014 году при назначениях смотрели только на лояльность чиновников, то теперь приоритеты сменились — нужны профессионалы.

Примеров подобной управленческой безалаберности, глупости, вредительства и откровенного кумовства в Крыму по всем направлениям не десятки, а сотни. Как и в остальной России, только на полуострове их концентрация в разы выше, поэтому экономическая интеграция полуострова на фоне затягивания поясов других регионов идёт с трудом и по завышенной стоимости.

Что делать?

Главная задача органов власти, по глубокому убеждению Сергея Аксёнова, — постоянный контакт с людьми и должная реакция на их обращения. Особенно это касается чиновников на местах.

«Подавляющее большинство вопросов, которые нам задают на выездных приёмах граждан, а мы принимаем по 400−600 человек, на 90% касаются местного характера: прописка, межевание участков, работа управляющих компаний, вопросы здравоохранения. Все эти вопросы можно и нужно решать на местном уровне. Руководители должны знать проблемы людей в своём районе, а если их не знают, не могут к ним достучаться, конечно, у меня всегда возникает желание принять соответствующие выводы. Если общения с людьми не будет, значит, работать такие должностные лица в команде не будут», — добавил глава РК.

Но возможно ли это в условиях рыночной экономики, которые сформировались в стране после 1991 года, когда в большинстве случаев личная заинтересованность, так или иначе, преобладает над интересами общественными?

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