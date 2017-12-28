На границе Узбекистана и Киргизии появятся пограничные представители

Ташкент, , 19:35 — REGNUM Соглашение между правительством Узбекистана и Киргизии о пограничных представителях, которые будут урегулировать инциденты на государственной границе, вступило в силу, сообщает 28 декабря «Подробно.uz» со ссылкой на пресс-службу МИД республики.

Пограничные представители будут следить за установленным порядком пересечения государственной границы между Узбекистаном и Киргизией и принимать меры по предотвращению нарушений.

Представители совместно с другими ведомствами также будут депортировать незаконных мигрантов, обеспечивать контроль за проведением хозяйственных работ и водопользованием на пограничных территориях.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Бишкек с официальным визитом, в ходе которого встретился со своим киргизским коллегой Алмазбеком Атамбаевым.

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В ходе первого дня переговоров Мирзиёев и Атамбаев подписали соглашение о согласовании 85% совместной государственной границы.

Общая протяженность совместной границы между Узбекистаном и Киргизией составляет 1378 км. Ранее на границе имелось 58 спорных участков. Подписанное соглашение разрешает спор по 49 из них. Дальнейшую судьбу еще девяти участков должна решить совместная правительственная комиссия.

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