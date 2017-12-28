Танкисты и силы антитеррора провели масштабные стрельбы под Калининградом

Калининград, , 18:14 — REGNUM В последние дни уходящего года подразделения Балтийского флота провели масштабные боевые учения в Калининградской области. Как сообщили сегодня, 28 декабря, корреспонденту ИА REGNUM в штабе флота, в маневрах приняли участие танкисты и силы антитеррора Балтийского флота.

В первом случае танковые подразделения армейского корпуса отстрелялись фугасами по живой силе и бронетехнике условного противника на полигоне Правдинский.

«Стрельбы были выполнены из орудий танков Т-72 штатным 125-миллиметровыми снарядом с ходу по появляющимся и движущимся мишеням. Кроме того, стрельба велась также по воздушным целям из крупнокалиберного пулемета «Утес», установленного на бронемашине», — уточнил представитель флота.

При проведении боевых стрельб экипажами бронемашин было израсходовано около 200 танковых снарядов, а всего в учении было задействовано около 400 военнослужащих.

Во втором случае в крупномасштабной тренировке было задействовано около 300 военнослужащих сил антитеррора Балтийского флота. По замыслу командования флотом, условная террористическая группа была обнаружена в лесном массиве одного из районов Калининградской области.

«По оперативной информации целью условного противника должны были стать важные инфраструктурные объекты одного из районных центров, — продолжил собеседник ИА REGNUM. — Условные боевики оказали вооруженное сопротивление, предприняв попытку прорыва, которая была отражена огнем групп антитеррора».