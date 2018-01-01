В России готовится всеобщая забастовка чиновников

Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM 19 декабря Ленин через Подвойского передал членам I общеармейского съезда по демобилизации армии листок с десятью вопросами. Ленина интересует: мала или велика возможность того, что немцы начнут наступать в близком будущем, способны ли они взять Петроград. Если мирные переговоры будут сорваны, останутся ли наши войска на позициях, или начнется массовое дезертирство. Военно-технические возможности и силы нашей армии. Как будет армия реагировать на агитацию большевиков за провозглашение революционной войны. Русско-украинские отношения в армии и т.д.

Наркомюстом принята инструкция о деятельности революционных трибуналов. Суду ревтрибуналов подлежат лица, привлекаемые по делам: а) об организации восстаний, агитации, неподчинении советской власти, б) о саботаже, в) о локаутах частичных или полных, г) о спекуляции во всех ее видах, д) нарушение и неисполнение декретов, е) злоупотребление властью, ж) использование печати в перечисленных выше целях. Меры наказания, определяемые трибуналом, устанавливаются следующие: 1) денежный штраф, 2) лишение свободы, 3) удаление из отдельных местностей республики, 4) общественное порицание, 5) объявление врагом народа, 6) лишение политических прав, 7) конфискация имущества, 8) общественные работы.

Опубликован декрет СНК об учреждении Комиссариата по местному самоуправлению.

Состоялось первое деловое заседание русско-немецко-австрийской конференции о военнопленных. Обсуждался план работы конференции.

Английский посол Бьюкенен заявил в Наркоминдел о своем отъезде в отпуск по болезни. Вместе с ним отъезжают некоторые члены военной миссии. На просьбу Бьюкенена сделать распоряжение о том, чтоб личный багаж отъезжающих не подвергался пограничному осмотру, Троцкий ответил согласием при условии предоставления тех же льгот представителям советской власти, направляющимся в Англию или через нее. Бьюкенен официально гарантировал эту льготу.

На соединенном заседании ВЦИК, Петроградского Совета и Общеармейского съезда по демобилизации армии, с докладом о ходе мирных переговоров выступил Каменев:

«Если Германия попытается повести свои войска против революционной России, то это неминуемо вызовет взрыв и сметет твердыню германского империализма.»

Выступивший от имени левых с.-р. Камков в своей речи заявил:

«Мы всецело поддерживаем действия нашей мирной делегации, не пошедшей ни на какие компромиссные сделки с германскими империалистами».

Далее выступил Троцкий:

«Мы разговариваем с немецкой делегацией, как стачечники с капиталистами: у нас, как и у стачечников, это не будет последний договор. Мы верим, что окончательно будем договариваться с Карлом Либкнехтом.»

По докладу Каменева соединенное заседание приняло обширную резолюцию, в которой всецело одобряет политику русской мирной делегации. По поводу заявления четверного союза о самоопределении наций говорится, что невозможно выявить волю всей нации при наличии иностранных войск на ее территории. Поэтому ВЦИК заявляет, что

«Рабоче-крестьянское правительство готово немедленно очистить все территории, оккупированные русскими войсками в течение этой войны. Оно предоставляет всем, без исключения, народам, населяющим Россию, право на полное самоопределение, вплоть до отделения. Но оно требует того же и от противной стороны».

При этом резолюция «зовет к восстанию трудящиеся классы всех стран».

На заседании Всероссийского съезда рабочих и мастеровых железных дорог обсуждался вопрос об участии в чрезвычайном Всероссийском железнодорожном съезде, открытие которого назначено на 6 часов вечера. В разрешении этого вопроса участвовали члены Викжеля, разделявшие взгляды большевистской фракции, а также левые с.-р. Президиум чрезвычайного железнодорожного съезда намечен в следующем составе: 4 большевика, 2 левых с.-р., 1 от профсоюза (очевидно, от Викжеля), 1 меньшевик, 1 правый с.-р.

В Петрограде открылся II Всероссийский чрезвычайный ж.-д. съезд, созванный Викжелем. На съезде присутствуют 550 делегатов: 120 б-ков, 80 левых с.-р., 60 с.-д.-объединенцев-интернационалистов, 40 с.-д. меньшевиков, 100 с.-р. центра и правых, остальные — беспартийные. Съезд открывается речью председателя Викжеля Малицкого. В течение всего заседания из-за фракционных пререканий съезд не мог избрать президиума.

Арестован скрывавшийся в Петрограде один из организаторов восстания юнкеров 28 — 29 октября Авксентьев, лидер правых с.-р.

Революционными войсками постепенно занималась железная дорога от Харькова до ст. Синельниково. Вечером гайдамаки отступили со своим поездом от Павлограда к ст. Синельниково, но после сражения частью разбежались, частью сдались.

Антонов-Овсеенко из Харькова послал в Венден Нахимсону, командовавшему латышскими стрелками, телеграмму:

«Два полка латышей через неделю здесь решили бы дело. Тыл дает и может дать только Красную гвардию, гарнизоны уже полураспущены или слабы духом. Помогите нам, братья латыши.»

Из Костромы на Дон ушел против Каледина отряд воинских частей и добровольцев красногвардейцев — свыше 1000 человек.

По поручению состоявшегося в Киеве съезда украинцев-депутатов Учредительного собрания прибыла в Петроград делегация, которая в интервью журналистам информировала о решениях съезда. По их словам, центральная власть должна быть построена не на партийных принципах, а на национальных; центральное правительство должно быть строго федеративным; областное же устройство должно быть делом исключительно самих областей. Регистрация членов Учредительного собрания, поскольку оно созывается на территории Великороссии, должна производиться органом, назначенным этим правительством, и в частности Урицким, вследствие чего украинцы у него и зарегистрировались. По этим же соображениям Учредительное собрание должно быть открыто правительством Великороссии — Совнаркомом.

«Правда» сообщает о ведущейся по всей России интенсивной пропаганде за всеобщую забастовку чиновничества.

Исполком Петроградского совета постановил не позже 5 января 1918 года созвать съезд советов губернии. До съезда управление губернией возложено на комиссию в составе б-ков и левых с.-р.

Состоялось заседание Исполкома Московского Совета, на котором принимается предложение Цивцивадзе (б-к) о помощи жертвам революции и предложение Гальперина (с.-д.-объед.) об обследовании тюрем в целях освобождения политических заключенных.

С сообщением о национализации банков выступил Рыков, приведший ряд фактов отлива денег из банков. Рыков заявляет, что советская касса и золотой запас будут пополнены вскрытием денежных ящиков (сейфов). Пока что национализировано 10 банков.

На заседании Московского совета профсоюзов утвержден проект постановления о минимуме зарплаты по Москве и в радиусе 100 верст вокруг нее. Согласно этому постановлению для всех рабочих, занятых в промышленных предприятиях, независимо от их характера и размеров, вводится следующий минимум зарплаты: для мужчин — 9 руб. в день, женщин — 8 руб. и подростков от 15 —18 лет — от 6 до 9 руб. в день.

На общем собрании членов Московского профсоюза служащих кредитных учреждений была принята резолюция, в которой собрание отмечает, что национализация банков не отвечает демократическим требованиям. Союз объявил политическую забастовку.

Самарский ревком постановил освободить арестованных капиталистов, если они немедленно внесут принудительный налог в сумме 100 000 рублей, не позднее трех дней добавят еще 100 000 и к 1 января доставят списки всех, кто должен был участвовать в пятимиллионном налоге.

Дальневосточный съезд Советов организовал высший орган краевой власти в виде Краевого комитета советов.

Ростовский (на Дону) окружной крестьянский съезд постановил внести на предстоящем областном съезде иногородних предложение о создании так называемого «Донского парламента» из представителей казаков и крестьян. Предложение фракции большевиков о признании власти СНК отклонено.

В Тифлисе открылся II краевой съезд советов рабочих депутатов Кавказа. На съезд прибыли делегаты 32 советов (180 человек); отсутствуют представители 23 советов, в том числе делегаты Баку, Грозного и других мест Северного Кавказа, задержавшиеся в пути. Большевики предлагают не открывать работ съезда до прибытия бакинцев и северо-кавказцев, в противном случае они отказываются принимать участие в работах съезда. Меньшевики предлагают съезд открыть сейчас же. Большинством принимается предложение меньшевиков; большевики покидают заседание. Затем, по предложению Жордания, решено до прибытия бакинцев разобрать лишь ряд технических вопросов (выборы мандатной комиссии, хозяйственной комиссии) и выбрать временный президиум.