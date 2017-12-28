Депутат псковской думы заподозрен в мошенничестве в крупном размере

Псков, , 17:10 — REGNUM Депутат Псковской городской думы Олег Брячак подозревается в мошенничестве. Как сообщили 27 декабря в пресс-службе СКР по Псковской области, возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества в сфере кредитования, совершенного в особо крупном размере (ч.4 ст.159, ч.4 ст.159.1 УК РФ).

Следователи полагают, что в 2011 — 13 гг. Брячак незаконно получал кредиты через подконтрольные фирмы, причинив ущерб банку на сумму более 200 миллионов рублей.

Брячаку предъявлено обвинение в совершении четырех эпизодов преступлений, но расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, Олег Брячак в 2011 году избран депутатом Псковского областного собрания депутатов 5-го созыва по единому избирательному округу от регионального отделения политической партии «Справедливая Россия». Он входил был членом постоянной комиссии Псковского областного собрания депутатов по противодействию коррупции. В июне 2014 года Брячак был избран руководителем регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Псковской области.

Сейчас является депутатом Псковской городской думы 6-го созыва. В июле текущего года былзарегистрирован кандидатом на должность губернатора Псковской области.