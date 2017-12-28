Договор по открытому небу: Россия вводит ответные меры против США

Москва, , 17:06 — REGNUM Вашингтон абсолютно безосновательно обвиняет Россию в нарушении Договора по открытому небу. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Вашингтон абсолютно безосновательно обвинил Россию в нарушении Договора по открытому небу и пошёл на односторонние шаги, связанные с созданием максимальных неудобств российским миссиям открытого неба, проводимым над территорией США», — отметила Захарова.

Исходя из принципа взаимности, Россия была вынуждена заявить о намерении отменить ночёвки на трёх аэродромах при проведении полётов с участием США.

Кроме того, в декабре в миссии США при ОБСЕ российской стороной была направлена нота о прекращении с 1 января 2018 года действия ряда двусторонних договорённостей с американской стороной, которые касались облегчения выполнения полётов по договору.

«Действия США наносят ущерб договору по открытому небу. Мы призываем наших американских коллег остановиться и заняться деполитизированным поиском взаимоприемлемого решения проблем договора», — указала она.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств — членов ОБСЕ. Согласно договору, его участники имеют право совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года.

В сентябре в МИД РФ сообщили о том, что Вашингтон может ввести ряд ограничений для полётов российской военной авиации над США — в частности, закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями, а также ограничить дальность полётов.