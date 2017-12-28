Россия уведомила США об ограничениях по Договору по открытому небу

Москва, , 16:59 — REGNUM Москва считает безосновательными обвинения со стороны Вашингтона в нарушении Договора по открытому небу. Об этом заявила на брифинге 28 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Продолжая общий политический курс на дальнейшее обострение отношений, Вашингтон абсолютно безосновательно обвинил Россию в нарушении Договора по открытому небу и пошёл на односторонние шаги, связанные с созданием максимальных неудобств российским миссиям открытого неба, проводимым над территорией США», — сказала Захарова.

Как отметила представитель МИД, исходя из принципа, взаимности российская сторона вынуждена пойти на «адекватные меры, которые носят процедурный характер». В частности, по её словам, Россия заявила в консультативной комиссии по открытому небу о намерении отменить ночёвки на трех аэродромах при проведении полётов с участием США.

«Кроме этого, в декабре в миссию США при ОБСЕ российской стороной была направлена нота о прекращении с 1 января 2018 года действия ряда двусторонних договорённостей с американской стороной, которые касались облегчения выполнения полетов по договору», — сказала Мария Захарова.

Напомним, Договор по открытому небу был подписан в 1992 году в Хельсинки 23 странами — членами ОБСЕ. Целью договора является содействие укреплению доверия в международных отношениях через контроль над военной деятельностью и соблюдением действующих соглашений в области контроля над вооружениями. Участники договора могут совершать наблюдательные полеты над территорией друг друга. Россия ратифицировала документ в 2001 году. По состоянию на 2017 год участниками Договора об открытом небе являются 34 страны.

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