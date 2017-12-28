«Японцы помогут США подорвать договор о ликвидации РСМД» — Захарова

Москва, , 16:54 — REGNUM Решение японского правительства о размещении американских комплексов ПРО вызывает глубокую озабоченность в Москве. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Недавнее решение правительства Японии о размещении на своей территории американских комплексов ПРО Aegis Ashore вызывает, конечно, глубокое сожаление и серьёзную обеспокоенность», — заявила Захарова.

«Какими бы аргументами и мотивами оно ни прикрывалось, совершенно очевидно, что развёртывание упомянутых систем представляет собой ещё один шаг в направлении создания полноценного азиатско-тихоокеанского регионального сегмента ПРО США», — подчеркнула она.

Дипломат заметила, что упомянутые комплексы оснащаются универсальными пусковыми установками, которые «способны применять и ударные вооружения».

«На практике это будет означать очередное нарушение договора о ликвидации ракет средней и малой дальности американцами при фактическом содействии Японии», — указала Захарова.

В середине декабря правительство Японии утвердило решение о размещении в стране двух американских комплексов ПРО Aegis Ashore. Стоимость каждого комплекса составит около 100 млрд йен (до 900 млн долларов). Их разместят в северной префектуре Акита и юго-западной Ямагути.

Необходимость этих комплексов объясняется возросшей ракетной угрозой со стороны КНДР. Предполагается, что комплексы обеспечат защитой японского пространства от ракетных ударов.