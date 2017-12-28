Генерал-майор из Дагестана удостоен звания Героя России

Махачкала, , 16:43 — REGNUM Выходец из Дагестана, генерал-майор Рустам Мурадов удостоен звания Героя России. Медаль «Золотая Звезда» была вручена ему за успешное выполнение боевых задач в Сирии, где он около года был военным советником, передает корреспондент ИА REGNUM.

Высокую награду вручил генералу из Дагестана сегодня, 28 декабря, президент России Владимир Путин. Рустам Мурадов оказался в числе 13 награжденных военнослужащих, кто получил награду из рук главы государства в Георгиевском зале Кремля. По его словам, он был представлен к званию Героя России за успешное выполнение операции на Дер-эз-Зорском направлении.

«Там было достаточно жарко. Дело в том, что там довольно уверенно себя чувствовали боевики, и они создали мощную систему оборонительных сооружений», — прокомментировал Мурадов журналистам ситуацию, за которую он был удостоен награды.

При этом, как подчеркнул боевой генерал, «русский дух, русское оружие в этих сложнейших условиях показали себя с наилучшей стороны». Также, по его словам, прекрасно отработали операцию Воздушно-космические силы России.

О генерал-майоре Рустаме Мурадове известно, что он окончил Высшее общевойсковое командное училище в городе Санкт-Петербурге, Общевойсковую академию ВС РФ и Военную академию Генштаба. Он принимал участие во второй чеченской военной кампании, был командиром разведроты отдельной гвардейской 136-й мотострелковой бригады, которая располагается в дагестанском городе Буйнакске.

В его послужном списке командование 242-м полком 20-й гвардейской общевойсковой армии в городе Камышин Волгоградской области, 36-й отдельной мотострелковой бригадой 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа в Борзе Забайкальского края, Окружным учебным центром ЦВО, а также работа заместителем начальника штаба 41-й общевойсковой армии в городе Новосибирске.

Мурадову также довелось быть представителем России в Совместном центре по контролю и координации линии разграничения сторон в Донбассе. С декабря 2017 года он назначен командующим 2-й гвардейской общевойсковой армией в городе Самаре.

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Как сообщало ИА REGNUM, после выполнения боевых задач в Сирии в Дагестан вернулся 12 декабря батальон военной полиции. Военнослужащие прилетели в Махачкалу двумя самолетами военно-транспортной авиации. В числе задач, которые с мая 2017 года выполняли в Сирийской Арабской Республике военнослужащие из Дагестана, обеспечение контроля над соблюдением режима прекращения боевых действий, безопасности мирного населения при проведении гуманитарных конвоев.

Батальон военной полиции отдельной мотострелковой Буйнакской бригады будет дислоцироваться в селении Ботлих. По поручению врио главы Дагестана Владимира Васильева, для военнослужащих, с честью выполнивший задачу, поставленную президентом РФ в Сирии, будут созданы все необходимые условия.